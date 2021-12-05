口罩儲存有期限　慎防屋企存貨過期　過濾效果會隨時間減弱或無效

疫情已經持續接近2年，口罩亦由最初的「一罩難求」變成現在的「一地都係」，更相信不少人都會有早期買下的「倉底口罩」，一直埋藏在家中的深深處。不過口罩始終都有儲存期限（或稱保質期），特別是基於口罩提供防護能力的原理，在存放約數年之後，口罩的過濾效果就會減弱，令保護效果打折。



口罩一般都有保質期，存放某段時間之後會令保護效果下跌。（資料圖片／陳諾希攝）

口罩能夠減低我們感染病毒的機會，重點在於三層設計中附有靜電的熔噴布，令口罩能夠過濾用家呼吸時可能吸入的細菌病毒。不過即使口罩沒有使用，上面的靜電亦會隨時間慢慢流失。如果口罩存放超過某段時間，靜電減少低過某個關鍵水平後，就會影響到口罩的防護能力。

檢查口罩保存期限的最佳方法當然是在盒上尋找相關說明，因為每款口罩的保質期都有不同。不過即使口罩超過保質期，亦非代表口罩立即喪失所有防護能力，而是口罩未必能夠百分百提供原本設計的防護效果，換言之就是效果打折。另外，美國明尼蘇達大學謝克勤博士曾發表論文，提到「靜電棉中的靜電強度的維持和儲存的時間及儲存的環境有關」，如果存放地點的溫度及濕度較高，靜電流失速度就會較高。

口罩存放地點如果溫度及濕度都較高，會令靜電流失速度較高。（資料圖片／盧翊銘攝）

兒科醫生陳欣永過去接受《香港01》訪問時提到，一般外科口罩約有3年保質期，而N95口罩則約為5年。如果口罩未開封已經過期，雖然保護力會慢慢下降，但家中口罩不足時都可以考慮使用，不會有太大問題。另外不論口罩有沒有過期，一旦發現口罩有異味、呼吸不暢順、視覺上發現有污漬、變形、破損等時，最好還是應該避免使用該口罩。

（綜合）