口罩｜深水埗特賣場$5一盒50個口罩　網民稱平到驚：呢隻係防罰款

口罩曾經是人人瘋搶之物，疫情初期更被炒至「天價」一個，雖然隨着市場供應愈來愈多，價錢已回落，但1毫子一個口罩你又見過未？深水埗一個特賣場近日推出5元一盒50個3層平面口罩，因而引起網上熱議，有人指質素難以保證，又笑言這並非為了防疫，「呢隻係防罰款」。



特賣場近日推出5元一盒50個3層平面口罩，因而引起網上熱議。（深水埗電子特賣場fb截圖）

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深水埗電子特賣場近日以超低價出售口罩，5元一盒50個，即平均一個僅1毫子。從網上的產品圖可見，口罩是由「Qingdao Brisunny Import & Export Co.,Ltd.」生產，盒上未有標明口罩規格，只寫有「一次性3層口罩」，及一個印有「為日本製造（produced for Japan」的貼紙。

從網上的產品圖可見，口罩是由「Qingdao Brisunny Import & Export Co.,Ltd.」生產，盒上未有標明口罩規格，只寫有「一次性3層口罩」。（深水埗電子特賣場fb圖片）

口罩以超平價格發售令不少網民嘩然，「蝕住賣？點樣賺錢？」，又想起當日有些口罩甚至被炒至500元一盒，更加唏噓。不過有人質疑該款口罩質素及衛生情況是否符合標準，「好易斷繩」、「勁薄」，又指沒有標明任何規格，「寧願戴布口罩」。有網民就笑言可以買來作裝飾之用，「呢隻係防罰款，唔防病菌口罩，買嗰陣記住喇」。

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同場加映：戴普通口罩被上司嫌棄 被叮囑「買好少少口罩」 打工仔：好嬲！

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有網民在討論區上分享，指被上司要求「好心買好少少口罩」，因為同事「好捨得使錢買口罩」，上班時更看得出「襯晒顏色」，感覺體面。不過樓主表示，他使用的口罩其實也是達到（ASTM）Level 3的醫療口罩，自己人工不多又有經濟壓力，但上司「講到出口」唯有額外花錢買時尚口罩。



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網民普遍認為上司要求無理不需理會，因為口罩主要功能是防疫，「唔關公事嘅嘢，直接話返佢轉頭」、「使鬼理佢咩」、「你上司佢咁嫌棄你個口罩cheap，叫佢sponsor 囉」。

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