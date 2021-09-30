九巴口罩推3色系9種新色！$48元30片達ASTM Level 3　10月中出貨

九巴推出新色口罩！九巴昨日（29日）在facebook專頁「KMB 九巴專頁」上公布，推出3款色系共9種顏色的口罩，每盒30片售48元，每款顏色各有10片，達ASTM F2100 Level 3 認證。
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九巴專頁提到，口罩預計將於10月中出貨，現時可以於九巴網站上預訂，以下為口罩相關的產品資料：
大地色系：松子啡色、駱駝啡色、松果啡色
九巴色系：深紅色、白色、大象灰色
森林色系：霧灰色、軍綠色、丹寧藍色
（口罩上印有「KMB」圖案）
數量︰每盒共30片；每一款顏色各10片
尺寸 : 17.5cm x 9.5cm （+/- 0.2）
規格︰ASTM F2100 Level 3 認證；BFE及PFE ≥ 99%；於 ISO 14644-1 class 8 無塵間生產；不含人造玻璃纖維及合成乳膠
價錢︰$48/ 1盒（共30片）
出貨日期︰率先預訂，約10月中出貨
預訂購買連結：按此
有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。
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