美女主播「在家全裸淋花」被偷拍惹台網熱議　點解連報警都冇用？

台灣美女主播劉涵竹日前上節目自曝在家喜歡脫光光，卻意外發現有被偷拍的危機，想要報警卻可能無法讓對方被重罰。



劉涵竹在節目《媽媽好神之俗女家務事》透露自己一個人住在小套房，一般回到家後就喜歡脫光光走動，甚至連去陽台澆花、收衣服，都照樣如此。

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不料有一天，劉涵竹赫然發現，住處對面大樓頂樓有人拿著俗稱「大砲」的專業相機對著她家這棟大樓在偷拍，讓她嚇了一大跳，當下也立刻拿出手機反拍蒐證，之後她詢問大樓管理員能否報案處理？管理員則告訴她應該沒辦法，因為需要舉證出對方是在偷拍你。

節目中邀請來的台灣律師則解釋，如果對方有拍到別人家室內的情況，就可能涉及妨礙秘密，但是在陽台這種半開放的空間，被拍到全裸照片，就只能改以性騷擾防治法來提告對方，但是也有可能會面臨對方反告你裸體是妨害風化，讓劉涵竹感到好崩潰。

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