韓國性感BJ喝醉竟與男粉進房纏綿　門外另一粉絲崩潰爆哭全程直播

韓國金姓正妹直播主김옥분月初挑選2名粉絲進行見面會，這位正妹直播主當天相約在男粉絲家吃飯，豈料喝醉後與男粉絲在房間傳來呻吟聲，門外另一位男粉絲聽到後崩潰流淚，畫面被全程直播出去，引發外界譁然！



這名金姓正妹直播主身材火辣、長相美艷，9日她與2位男粉絲B、C進行小型見面會，相約在其中一位男粉絲家烤肉喝燒酒，見面會期間也全程直播，豈料最後她竟喝醉，起身走進男粉絲房間小睡片刻，隨後B也跟著進去。

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屆時，C男獨留在客廳對著鏡頭吃東西喝酒，隔沒多久有觀看直播的粉絲提醒似乎聽到房間內有女生呻吟聲，要C進去看看，誰知C仔細聽了幾秒後，卻突然對著鏡頭哭了出來，直到情緒穩定才起身打開房間，當下只見女主播躺在床上，看到C男進房後，立刻對著鏡頭飆髒話，質問為何還在開直播，激動地要C男立刻把直播關掉。

事後該直播影片被依違反善良風俗為由，帳號遭平台封鎖4天，儘管影片已被刪除，但卻早已被其他網友複製PO上網。有網友還原當時打開門的狀況，表示C男開門時看到地上有散落的黑白豹紋衣物，推測應該就是金女的內衣褲；對此，金女則澄清她絕對沒有跟B男發生關係，只是想做點效果，沒想到事情會被鬧大。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】