你真係識得「坐」嗎？4種坐姿實情係自殘　呢種坐法15分鐘就傷腰

【坐姿／腰痛】總是一回家就癱在梳化上嗎？其實「能躺就不要坐」正解，錯誤的坐姿沒有休息到反而還傷身！



台灣職能治療師黃彥鈞指出，回家累了最好直接躺著休息，癱在梳化上越舒服的姿勢對身體越不好，尤其4大常見的錯誤坐姿，不僅會導致腰痠背痛、脊椎側彎，還可能造成腰胸椎間盤突出。

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職能治療師黃彥鈞在節目《醫師好辣》說明，其實「能躺就不要坐」是正確觀念，累了就去躺著，癱坐在梳化上「越舒服的姿勢多半對身體越不好」。舉例如「靠在梳化兩側扶手」，恐怕會因為用力不平均導致兩側肌肉緊繃，影響筋膜造成腰痠背痛，更可能變成脊椎側彎。

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而「半躺半坐」的坐姿，雖然將腳的重量放上梳化，但臀部還有腰椎反而必須承受更多壓力，造成關節發炎或腰椎椎間盤突出；「座椅太深」腰背後方懸空、無法完整與椅背貼合，可能引發筋膜發炎、腰胸椎間盤突出；「梳化太軟」則會讓臀部接受過多壓力，容易導致臀部肌鍵炎或腰部筋膜炎。

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此外，黃彥鈞分享挑梳化的「3個90度」原則，包含「腳踝90度、膝蓋90度、腰也要90度」，如果家中梳化太矮或太深，可以視個人情況使用坐墊、毛巾、材質硬挺的靠枕等調整角度。

黃彥鈞表示，除了挑選合適的梳化，最重要的還是不要久坐，平時能躺就不坐，若要在梳化上看電影，可以多變換姿勢，觀看過程中也要記得暫停，起身走動、活絡筋骨，避免長時間維持同一姿勢。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：沙發4大地雷坐姿根本慢性自殘！醫師曝殺手級姿勢「15分鐘就傷腰」，越舒服對身體越傷】