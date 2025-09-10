護腰90度坐姿係錯？營養師推1款高鈣食譜 1物鈣質高嫩豆腐3倍
防腰痛飲食｜高鈣飲食｜腰骨痛、頸痛等是都市人的尋常痛症，坐姿、睡姿等不當是誘發原因之一。脊椎受傷也有機會令人頸痛、腰痛或四肢麻痺，如果傷及脊髓，更可導致呼吸困難，造成永久癱瘓，甚至死亡。日常生活中改善姿勢有助糾正腰骨痛、頸痛及腰痠背痛。要維持骨骼健康，高鈣飲食也非常要。
腰痛原因｜坐姿不正確腰頸痛手麻痺 90度坐係錯？
長時間的坐姿、睡姿不正確或運動創傷，也可能引起頸椎錯位，造成肌肉緊繃、痛楚、壓住神經或致手臂麻痺。但怎樣才是正確坐姿？挺直腰板、直角90度就啱？香港執業脊醫協會創會主席陳允灝脊醫曾在TVB節目《醫醫，我不想再病了》中表示，健康的坐姿，腰骨及大腿的角度是120-135度，椎間盤的壓力減少，如果梳化太軟，可在背後放上坐墊或護脊椅墊，將腰部墊直，確保腰部不會凌空。
腰痛原因｜椎間盤突出可致肌肉萎縮
至於，經常聽見的椎間盤突出是指骨與骨之間的墊子，作用是吸震、幫助人體活動時靈活轉動，不過當椎間盤受壓特別大，它就會觸及神經線導致腰痛、針刺感、麻痺、無力，不只影響腰，可能是臀部、腳部出現問題，嚴重會有肌肉萎縮的情況。減少脊骨受壓，椎間盤會稍微往內回縮，沒有再觸及神經線，痛楚便逐漸消失。
防腰痛飲食｜硬豆腐鈣質＝軟豆腐3倍
保持正確姿勢非常重要，高鈣食物也有助骨骼健康，豆腐富含鈣質，但硬豆腐中的含鈣量是嫩豆腐的3倍！除了鈣質、磷受鎂質也對骨骼重要，硬豆腐就同時蘊藏這些營養素。註冊營養師李澄琳介紹素豆腐漢堡扒有強健骨骼之用，食材包括硬豆腐、紅椒、洋蔥、雞蛋、西蘭花、鷹嘴豆、麵粉及芫荽。李澄琳營養師指硬豆腐在製作時加入硫酸鈣及石膏粉，兩者有較高的鈣質，相比嫩豆腐的鈣更高出3倍。
鷹嘴豆含鈣、鎂、磷及維他命C，跟硬豆腐的營養相當，富含形成骨骼的營養素，維他命C有助身體吸收鈣。西蘭花和紅椒的維他命C同樣豐富，選擇燈籠椒以紅、橙椒的維他命C最高。
按圖有素豆腐漢堡扒製作示範︰
素豆腐漢堡扒食譜
材料︰
硬豆腐300克
西蘭花100克
鷹嘴豆1罐
紅燈籠椒1個
洋蔥半個
芫荽20克
麵粉50克
雞蛋1隻
做法︰
1.將所有材料打碎，然後混合成糰。
2.將拌好的材料略為壓扁成餅狀。
3.用中火煎至金黃色完成。