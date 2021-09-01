減肥｜5招簡易坐姿瘦腿操　舒緩久坐酸痛　OL必學練出纖細美腿

每個女生都渴望擁有一雙筆直雙腿，透過運動的確可以瘦腿修形，但奈何上班一族未必有太多時間到健身室操練。不如試試健身教練陳耐心分享的簡易瘦腿操，只需坐在椅子上完成動作即可，適合OL們午飯時間進行。



想減肥瘦腿，不如試試健身教練陳耐心分享的簡易瘦腿操。(roxannetong@Instagram)

5招簡易坐姿瘦腿操 坐著也能瘦？

健身教練陳耐心在小紅書不時分享針對不同身體部位的健身運動，最近她就發布了有關坐姿瘦腿的訓練，坐在椅子配合不同的腿部動作，即能有效緩解久坐造成的酸痛感，長期實行更能改善腿形、輕鬆瘦腿；而且，瘦腿操動作強度不高，而動作也不複雜，即使是平日沒運動習慣的女生也能輕易掌握。

整套瘦腿操只需坐在椅子上進行，適合OL們午飯時間輕鬆訓練美腿。(陳耐心@小紅書)

瘦腿操5個動作只需坐在椅子上進行，每個動作都要坐於椅子三分之一的位置，就算坐在辦公室裡也能做到。整套瘦腿操完全無需要用到器材工具，例如是簡單抬腿、掂起腳尖就可完成，其中1個動作只需借助書本雜誌或紙張輔助，將其夾於雙腿膝蓋之間同時收緊腿部，能有效收緊大腿內側的肉肉；健身教練陳耐心更表示，這套動作沒有指定完成的時間，即代表有空閒時間就能進行，絕對是可以一邊上班一邊瘦腿，是名副其實的懶人福音。

▼▼▼【按圖看】5招簡易坐姿瘦腿操，只需1分鐘完成1動作，OL必學返工午飯時間輕鬆瘦腿，一張A4紙收緊大腿內側？▼▼▼

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