3年冇飲水兼狂打邊爐　90後內地男患痛風多處結石　腳掌腫到變形

氣溫轉涼終於踏入打邊爐季節，但要小心隨時引起痛風危機！最近內地流傳病情嚴重的年輕人痛風病例，1名30歲男子在過去3年都沒有飲水，而且只吃燒烤和打邊爐，結果痛風嚴重得令腳掌都變形，十分恐怖。醫生建議痛風患者可以從飲食習慣、服用藥物、定時運動3方面下手，改善痛風症狀。



內地日前出現年輕人患上嚴重痛風的病例，1名30歲男子身上多處都出現嚴重結石。（網上圖片）

事件發生在內地遼寧省瀋陽市，該名男子自稱過去3年都沒有飲水，平時口渴時只會飲用各類飲品，亦都喜歡燒烤和打邊爐，生活上亦都經常熬夜，結果令全身多個關節位出現痛風結石。從照片可見，他的手掌、手指、腳掌、腳腕及腳指地方都有明顯的結石現象。同期其實還有1名23歲男子同樣患有嚴重痛風，全身8處出現痛風結石，即使大學畢業後亦未能投入工作。

男子的手部亦都有明顯的結石情況 ▼ ▼ ▼



醫生指，2名年輕人出現痛風的主要原因都是飲食不健康，長期的高糖及高嘌呤飲食引致尿酸過高，如果無法排走就會沉積，最後引起結石。痛風患者一般在夜間會突然出現關節痛、關節水腫、關節紅腫及發炎，除了飲食及生活習慣之外亦會受到遺傳、環境及體重等因素影響，一旦體內的嘌呤過高就會令尿酸暴升，加劇痛風。

患者如能及時求醫，控制尿酸，痛風是有可能抑制醫治的，但如果痛風結石增大而且長期存在，更發生纖維化和鈣化將無法自行溶解，只能做手術解決。醫生建議，想要改善痛風的可以先改善飲食習慣，避免攝取的嘌呤過多令尿酸急升，主要避免食用動物內臟、海鮮、啤酒等食物。另外亦可以在醫生指導下服用降尿酸藥物，以減少痛風發作。最後，多做運動亦可以加速新陳代謝，幫助尿酸排出，緩解痛風。

（網易新聞）