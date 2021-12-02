3生肖年底財運飆升「不停發橫財」　如把握良機有望從此變大富翁

時序進入12月，代表2021年也將進入尾聲，不少人應該覺得今年大概就這樣過了吧，開始期許明年有個好運勢。不過，有時好運來了擋也擋不住，說不定某些人年底會有機會來個鯉魚翻身。專寫生肖命理、星座運勢的《星話天天看》就特別點名，年底有「3生肖」運勢急速暴漲，不但桃花朵朵開，財運更是一飛沖天，做什麼都賺錢，只要把握住時機，有機會變成大富翁。



生肖虎

屬虎的人個性十分獨立，謀略也具有遠見，辛苦一整年終於熬到現在，若把握致富機會，將被擁入「聚寶盆」的懷抱中，財富大增，搖身變成富翁，美滿生活讓別人羨慕不已；另外，屬虎的人在年底也會有好姻緣報到，一部分的人會開好桃花，而對於還沒有對象的人來說，只要用心對待喜歡的人，就有可能順利交到另一伴。

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生肖牛

屬牛的人到了年底，會一改前段時間的平庸財運，前腳天賜大吉，後腳財運滾滾來，在機會來臨時還能化凶為吉，身邊圍繞著許多喜氣；不過，對於一部分的屬牛人而言，在未來一週內，命宮會碰到「飛廉」、「盤根」2顆煞星來犯，需小心肝火旺盛的問題，心情還可能莫名感到壓抑、鬱卒，建議可以多做運動、健身、不要整天坐在座位上，並花心思關注自己的身心狀況。

生肖龍

屬龍的人年底運勢會暴漲，若能把握好運，將有機會迎來源源不斷的財富；但在接下來的一週內，少數屬龍人的命宮會受到「零煞」、「貫索」凶星影響，導致健康狀況出現問題，老毛病可能在這時候復發，也有些人會容易感到頭痛，建議少吃外食、均衡營養，並安排充分的時間休息。

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