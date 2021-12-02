腦筋急轉彎IQ題｜同一條問題男女學生答案都唔同　估下課室有幾人

【腦筋急轉彎IQ題】書法組的同學在練習書法。其中一名女學生到辦公室問老師什麼時候放學。



老師問女生：「教室裡男生多還是女生多？」

女生答：「現在教室裡男女學生人數相等。」

女生回到教室後，一名男生又到辦公室來問老師什麼時候放學。老師問男生：「教室裡男生多還是女生多？」

男生回答：「現在教室裡男生人數是女生人數的一半。」

想一想，今天來了多少人？幾男幾女？

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答案：共有7 人。 3 男4 女。

【更多腦筋急轉彎IQ題】在一片草原上養著一群馬，其中雌馬比雄馬多18 匹，而小馬比雌馬少28 匹。這兩種馬各有多少，雌馬比小馬多多少？答案：根據題意：小馬比雌馬少28 匹，也可以理解為雌馬比小馬多28 匹，雌馬又比雄馬多18 匹，所以雄馬比小馬多，多10 匹。

在倉庫的貨架上擺放著一批貨，已知共有1980件，其中A貨架減去285件，B貨架增加285件，此時兩貨架上的貨物相等。請問這兩個貨架上各有多少貨物？答案：由題意可知兩個貨架相差貨物為：A貨架上的貨物比B貨架上多285+285=570（件）。由此可以計算：B貨架上原有貨物：（1980-570）÷2=705（件）；A貨架上原有貨物：705+570=1275（件）。

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1、有一把鉛筆不到20 支，平均分給3個孩子或平均分給5個孩子都剩下2支。請問，這把鉛筆是多少支？2、有一把鉛筆不到20支，平均分給3個孩子剩下2支，平均分給4個孩子剩下1支。請問，這把鉛筆是多少支？答案：1、從「一把鉛筆不到20支」想到這個數是20 以內的數。從「平均分給3個孩子或平均分給5個孩子都剩下2支」想到這個數是3的倍數餘2，又是5的倍數餘2。因為它們的餘數都是2，所以這個數應是3 的倍數又是5的倍數，再加上。即3×5+2=17支鉛筆。答案：2、從「平均分給3個孩子剩下2支，平均分給4個孩子剩下1支」，想到這個數是3的倍數加2，又是4的倍數加1。3的倍數加2有：3+2=5；6+2=8；9+2=11；12+2=14；15+2=17。4的倍數加1 有：4+1=5；8+1=9；12+1=13；16+1=17。所以這把鉛筆是17 支。

假如尼斯湖怪物的長度是20米和它自身長度的一半，那麼它有多長？你可能想，20米和它一半的和加起來是30米，那麼此怪物身長一定是30米。這顯然是自相矛盾的說法，這怪物怎麼可能有20米和30米兩個身長呢？因為只有當它的長度是20米和它自身長度一半的和時，這句子才有意義。這下簡單多了，你能猜出怪物的身長是多少米嗎？答案：方法一：代數方程相當簡單，設怪物全長為X，則X=20+X/2；方法二：怪物的身長是20米再與自身長度一半的和。假設怪物被分成均等的兩部分，如果怪物的長度是其中的一半與20米的和，那麼20米必定是其中另一半。所以，怪物的總長度是40米。

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