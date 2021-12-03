台「AV監製」兼網紅米砂全裸浸公眾浴池　素顏仍被粉絲認出超尷尬

台灣YouTuber米砂（Misa）近年當起AV監製、成績亮眼，IG累積超過70萬人追蹤，YouTube頻道也超過90萬人訂閱，光是在這2平台的粉絲數就破百萬，人氣相當高。近日，她久違趁著空檔和男友出遊，其間一度前往大眾浴池泡湯，卻發生一件讓她有些尷尬的事情：「在大眾浴池被叫住，第一次沒穿衣服，被粉絲認出來……」



米砂日前開心發文透露：「終於出去玩啦！」接著便陸續透過IG曬出旅遊細節，下榻溫泉飯店期間，她一度前往女性專用的大眾浴池泡湯，怎料卻被粉絲給認了出來。

聽見對方提問「是米砂嗎？我是你的小粉絲」，當時戴著浴帽、素顏全裸的她，則是尷尬表示：「是我沒錯……」

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米砂坦言，其實一開始剛進入女湯時，她心想：「反正現在只有阿姨阿婆，我就隨便脫光吧！」自嘲「毫無羞恥心」、「出來吧！我鬆弛又狂妄的小腹」。而當她被粉絲認出來之後，便隨即拿出浴巾遮住身體，前後呈現強烈對比感，笑翻眾人。

此外，米砂亦曬出一系列「男友視角」的照片，強調是「無修圖無濾鏡的素顏」，自嘲「心臟不好者請趕快跳車」，接著更無奈苦嘆：「到底在拍什麼……我的網美照呢？」似乎對於男友的拍照技術不是很滿意。

而米砂大方揭露私底下真實面貌後，也引來不少網友笑喊「太真實了吧」、「超好笑，男友拍照注定完蛋」、「這才是我們認識的米砂」，同時也有粉絲力挺「最喜歡這種照片有夠可愛」、「很自然」，意外掀起熱烈討論。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】