撞名TFBOYS王俊凱點算？名字常惹議　唱K被叫唱名曲　台男呻討厭

【TFBOYS／王俊凱】與明星撞樣即是有「明星相」，一般來說多是開心事；但與藝人撞名卻不一定是好事。台灣男生「王俊凱」於討論區發文表示，他與內地人氣男子組合TFBOYS成員王俊凱同名同姓，這事困擾他已6至7年，因TFBOYS出道爆紅後，同學經常討論他的姓名，每次去唱K也刻意點TFBOYS的名曲叫他唱，讓他對自己的名字心存疙瘩，甚至變得非常討厭TFBOYS。不少網民紛紛留言說自己也受撞名的困擾，「我跟子瑜同名哈哈，困擾是有一陣子很紅的時候，然後高中同學不爽我，就在那暗諷我」。



TFBOYS於2013年出道，在內地擁有高人氣▼▼▼

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TFBOYS成員王俊凱▼▼▼

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該名男生於Dcard討論區以「與名人撞名的感覺」為題發文指出，他名叫王俊凱，與內地人氣男子組合TFBOYS成員撞名，這問題已困擾了他6至7年，並持續到現在，而同學經常討論他的姓名，每次去唱K同學也刻意點TFBOYS的名曲叫他唱。

有台灣男生於討論區發文表示，他與內地人氣男子組合TFBOYS成員王俊凱同名同姓，這困擾他將近6至7年。（「Dcard討論區」圖片）

樓主表示，雖然口上說不在意同學開玩笑，但內心仍存有疙瘩，甚至變得非常討厭TFBOYS。他說自己的名字是阿嬤取的，原因只是比較好叫，他正考慮明年生日時改名，解決困擾多年的問題。

帖文隨即引起網民熱議，不少人分享讀書時也有同學與名人撞名，「我遇過大學生叫郭富城的」、「之前修課遇過叫劉德華的」、「有同學叫楊洋，老師表示你們有看那個電視劇嗎，女生狂笑」、「我有同學叫吳亦凡，而且還剛好是陸生」、「我們班有男生叫子瑜」。

另外亦有網民安慰樓主說，「王俊凱算是菜市場名啦，不用想太多」、「我有朋友叫朱立倫，叫他的時候總覺得特別親切」、「還好他形象不差吧，跟吳亦凡還是羅志祥同名的人，現在才要煩惱要不要改名吧」。