日本40歲人妻突收「女性聯署信」　才知10年枕邊人竟是超極品渣男

感情世界中，總是希望另一半能夠真誠對待自己，且最怕對方出現外遇行為。最近日本媒體，就報道了一則由於腳踏多條船，結果造成婚姻破裂的案例。



根據日本媒體《All About》報道，一位化名「夏子」的40歲女性，在十年前跟朋友的一次聚會上，認識了一位大他兩歲的男子。雙方可謂一見鍾情，陷入熱戀三個月後，馬上就決定結婚。

然而，有朋友卻警告夏子，表示該男是個輕浮的人，未來務必謹慎……

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兩人結婚之後，包下一家餐廳舉辦了慶祝派對，然而此時卻出現一位陌生女子到了會場，對著男方大聲喊叫，表示她前一天才跟這位男子睡過。面對陌生女子的指控，男方則矢口否認，堅稱自己不認識這個女性。夏子雖然覺得有些奇怪，且前一天晚上確實沒聯絡上男方，但終究沒有表示什麼。結婚之後，夏子感覺老公的行為越來越詭異，連後來生了一位女兒，老公仍常常都不回家，用各種理由在外頭過夜。

一天，夏子收到一封信，信上有三位女性的連署。這三位女性表示，她們都曾和夏子老公交往過，但當時他都騙她們是單身的，如今發現原來他早有妻小，還一次劈腿多人，感到相當憤怒，所以才會寫信警告夏子，讓她知道她的老公不是一位可以信任的丈夫。夏子回想起來，發現其實自從婚禮那件事開始，就對丈夫一直抱持著懷疑的態度。只是因為生了孩子，總想說要息事寧人，但如今老公的行為擺在眼前，她已經無法再忍受下去，任憑老公想用其他理由推託，她也決定離婚。結果，她就這樣結束了這段長達十年的婚姻，並且感慨這麼漫長的時間，最後卻換來一場空。

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