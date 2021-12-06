佔樓事件新發展！聾啞女獲派同區公屋　網民斥：女保安走先啱！

聾啞女子美華被女保安趕出李鄭屋邨家門的事件，連日來引來全城關注。《東張西望》早前播出「最終回」節目時交代美華已簽署法律援助申請同意書，事件由社會褔利署社工跟進。

支援聾人弱聽人士的慈善機構「龍耳」日前在facebook透露，美華透過「體恤安置」計劃向房屋署申請公屋，並已獲編配鄰近李鄭屋邨原居的公屋單位。消息一出，有網民樂見美華終於有瓦遮頭，但稱疑佔樓女保安仍沒搬出原單位，正義未彰顯，「走嗰個應該係女保安唔係佢（美華）」。



聾啞女子美華疑被女保安佔樓事件引來全城關注，現時美華已獲派公屋單位。（facebook「龍耳」）

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「龍耳」於11月26日在facebook發文透露，指美華現已獲派原居附近的公屋單位，近日亦分享多張美華在中心做小手作的照片，例如摺幸運星、製作紙蛋糕等。帖文中亦見美華到連鎖食肆用餐，不再只靠餅乾充飢。

不少網民得知消息後紛紛表示安慰，「第一集時見到佢好似走難咁周圍問人乞水飲，個心好難受，多謝你哋一直幫美華」、「起碼而家唔使瞓街先」。不過，大批網民再斥責被指佔樓的女保安阿娟，聲援美華必須重奪李鄭屋邨原居單位，「阿娟根本假做朋友，真搶家園」、「即係阿娟而家都仲霸緊層樓」、「一定要幫美華得到應有的權益」、「件事唔可以就咁不了了之，點都要拎返層樓先」。

帖文中見美華到連鎖食肆用餐，不再只靠餅乾充飢。（facebook「龍耳」）

據《東張西望》上月底播出的節目，女保安阿娟雖繼續苦苦哀求美華回來同住，惟被問到會否將業權交還美華時，她則立即拒絕。至於美華爭取物業權益方面，《東張西望》報道指，美華已簽署1份由社會福利署處理她追討物業權益之法律援助申請同意書，其他律師已暫停法律工作，不會插手。

詳細報道：東張西望｜女保安堅持不搬走 美華未上樓爭業權 網民：不了了之