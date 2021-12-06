捐款人網搜助養兒童全名　揭「又煙又酒又跑車」　宣明會：正跟進

【宣明會／助養兒童】曾發生受助兒童「返老還童」及照片重複使用事件的宣明會，今日再捲入受助兒童「又煙又酒又跑車」風波！有捐助者表示，自己約8至10年前起經宣明會助養1名小朋友，近年都有收到年度報告，發現助養對象已長大，但樣子老成得「 仲大過我」，遂在instagram上搜尋報告中提供的男孩名字，詎料即找到1名同名且樣貌相似的男子，驚覺相中人「又煙又酒又跑車！」，生活多姿多采！捐助者私訊對方後，獲回覆從未申請助養，經交談後竟開口索錢，事件令捐助者感到憤怒，同時引來大批網民關注。

香港世界宣明會在官方facebook專頁回應，表示正聯絡阿爾巴尼亞辦事處跟進事件。



1名經宣明會助養小朋友的港男，日前在instagram上搜尋助養對象的全名，結果找到1名同名且樣貌相似的男子，並發現相中人竟「又煙又酒又跑車！」。（facebook圖片）

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大批網民湧到香港世界宣明會的fb專頁查詢事件，獲回覆指「謝謝大家的留言，我們非常重視捐助者的意見，現正聯絡阿爾巴尼亞辦事處跟進事件，同時聯絡捐助者跟進」。



提出質疑的捐助者昨（5日）於facebook發文，表示自己多年前開始透過宣明會助養小童，起初助養對象為柬埔寨女孩，自幼助養至升讀中學，後來他收到信件，指該名女孩已經長大，能夠自力更生，便建議他轉為助養其他小朋友，他當下亦答應。

捐助者續稱，他於8至10年曾收到新助養對象的照片，每年都有報告和聖誕卡，因此一直沒有起疑心，惟直至近日他再收到年度報告，才驚覺「個細路個樣仲大過我」，已並非當年小孩的模樣。由於報告上有助養對象的全名，他便在instagram上大海撈針，即找到1名樣貌與助養報告中非常相似的男子，而且對方更上傳多張遊山玩水的照片，崩潰直言「X！又煙又酒又跑車！」、「有錢過我」。

香港世界宣明會的指「現正聯絡阿爾巴尼亞辦事處跟進事件，同時聯絡捐助者跟進」。（fb截圖）

捐助人其後在社交平台與疑似助養對象聊天，惟對方對助養一事全然不知，並稱家人同樣不知情，甚至認為宣明會「詐騙」，言談間又多次請求事主「幫忙」，不斷叫事主給錢。樓主不禁懷疑長年的助養計畫都是騙局，在文中崩潰指，「我助養你都唔知係堅定流，仲敢開口問我拎錢」、「這是我助養的小孩？？？？」。

捐助者在instagram找到與助養兒童同名的賬戶，發現對方生活多姿多采，更會吸煙飲酒，以及與名車的合照。（ig「xhoni_terolli」圖片）

事件引來大批網民關注，又紛紛質疑宣明會有否將資源花在有需要的人手中，「架車咁靚，好似我需要助養多過佢喎」、「很好，你助養出一個富豪」、「應該話全靠你，佢先有今日咁風光」、「英文好流利…老細感安慰」。不過，也有網民懷疑會否只是剛好同名同姓。

香港世界宣明會今年2月發生助養兒童「返老還童」風波，被質疑在電郵及年度報告中重複使用照片，甚至出現變樣情況，宣明會曾就照片處理致歉，其後更找來事件中的受助男童拍片，感謝助養人的支持，而埃塞俄比亞辦事處相關地區項目經理則表示，事件涉及錯貼照片的人為錯誤，現正電子化處理助養兒童相片的程序。

