將軍澳友地下拾$360現金　等15分鐘未見失主咁處理　網民：或犯法

路不拾遺是美德，但如何處理拾獲的財物也是學問。有將軍澳街坊早前發文，指在區內1處梯級拾獲$360元現金，相信為他人所遺下，不過事主等待15分鐘亦未見失主，最終決定將現金轉贈附近1名拾荒婆婆。事主處理拾獲現金的做法引來討論，有網民認為他出發點雖好，但未經失主同意下捐出金錢可能違法，而事主在帖文中1句「當幫你做咗善事啦」亦被批評是慷他人之慨。



有將軍澳街坊早前拾獲$360現金，在現場等候失主不果，最終處理款項的方法引來網民批評。（fb「將軍澳主場」圖片）

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該名將軍澳街坊早前於facebook群組「將軍澳主場」發文，指在區內1處梯級發現多張對摺好的紙幣，一共為360元。他懷疑有人不慎遺下現金，因此留於原地等待，以便失主返回時可以交還。事主等了約15分鐘仍未見失主，最終決定將共360元的現金轉贈至附近1名正在拾荒的婆婆，又公開發文希望通知失主，「當幫你做咗善事啦」。

事主在帖文中1句「當幫你做咗善事啦」被部分網民批評是慷他人之慨。（fb「將軍澳主場」圖片）

帖文引起一眾網民討論，不少人質疑事主處理拾獲現金的方法有問題，甚至有機會違法，「無論個出發點幾咁崇高或者幾有善心，筆錢唔係你就唔係你，冇權咁做」、「拾遺不報變相係偷竊，然後送啲贓款畀個阿婆，阿婆算唔算接贓？」。

有人則認為樓主不應慷他人之慨代人行善，而事後發文稱「當幫人做善事」的口吻亦不可取，「取暖失敗」、「好心做壞事」。有網民就指，樓主出發點是行善，雖然處理方法不理想，但亦不應被「狙擊」，「雖然樓主做法有啲蠢！不過都可以話係唔識處事，但佢都係出於向善，大家不如唔好狙擊佢，教返點樣做仲好啦」、「由衷希望樓主可以汲取教訓，唔好再立亂將他人財產隨便給別人啦」。