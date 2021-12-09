廁所塞咗3日3夜　女網友分享靠呢招通返　網友警告：會爆裂要注意

還記得上完廁所有蓋上馬桶蓋嗎？如果沒有，一不小心可能就會有慘事發生。



一位台灣女網友在臉書「爆怨公社」PO文表示，自己不慎把肥皂意外掉進馬桶，習慣就順手沖水，以為會把肥皂沖下去，結果超慘，馬桶不但阻塞，還塞了3天3夜。

PO文貼出後，有網友回應自己馬桶也曾阻塞過，「花2500元（台幣，下同）請水肥車來清理，才解決問題的」。

最後靠一招終於通返 但網友警告：小心會爆！（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 20

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

原PO文中表示，自己不小心把一塊肥皂掉進馬桶，伸手進馬桶撈感覺噁心，心想就跟一般物品一樣，沖水也許可以沖下去，結果肥皂沖下去了，但也卡住了，這一卡就是3天3夜。通皂期間，原PO不但用了三瓶鹽酸也浪費了很多水，「最後還是燒3鍋熱水沖下去，阻塞的馬桶才終於通了」，原PO語重心長的說這次教訓後，「以後洗澡要蓋馬桶蓋啦」。

網友們在看完PO文後，紛紛留言回應表示「塑膠長手套，趁夜黑風高，伸下去撈小肥」、「其實肥皂等幾天，它就自行溶解了」、「撿肥皂這件事，永遠都是一種痛」，也有網友分享自身經驗說「才上完廁所，眼鏡就失手掉進馬桶，眼鏡就失手掉進馬桶，只好用手伸進馬桶去撿回眼鏡」、「我女兒丟樂高，沖了兩個禮拜才正常」、「才上完大號，就被自己的糞塞住了」，更多網友表示「我家掉過鯊魚夾，花1000請人通」、「清潔時，我家抹布塞住馬桶，花1000元請人通」，不過有網友建議原PO要注意「馬桶沖熱水有爆裂的可能」。原PO最後也PO文回應網友們的各式留言，「謝謝各位，各式各樣慘痛經驗分享和建議，以及各種好笑的回覆。總之不經一事，不長一智」。

【延伸閱讀】馬桶噴泉式「狂嘔白泡」 廁所地面被淹沒超崩潰 裝修佬拆解原因（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 3

【延伸閱讀】新冠肺炎｜家居抗疫要避免隔氣無水 裝修佬教你如何清洗水喉隔氣（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 6

延伸閱讀：

她吃藥燉土虱驚見一團「異形觸手」？網友喊噁、他出面曝真相

必收！她問「阿堂鹹粥江湖地位哪家店能比？」 釣出整串台北美食名單

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】