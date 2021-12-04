買家庭裝雪糕返屋企打開驚見「中間有個大窿」　內行人：運氣真好

在超市、便利店或批發店購買「密封商品」，最怕的就是碰到內容物變質、變形或損壞。



一名台灣網友在臉書表示，他日前在美式賣場好市多（Costco）買了一桶雪糕，打開後發現「中間有個明顯凹洞」，讓他覺得相當詭異。

貼文曝光後立刻引發網友熱議。

內行網友反而不約而同表示羨慕？點圖睇睇原圖同網民解釋▼▼▼

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內行網友解謎：品質完美的雪糕

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，他日前從好市多買雪糕回家，打開時發現桶子內的雪糕，有一大圈相當明顯的凹陷，最中間處還有圓柱狀的突起，並非一般常見的平滑整齊模樣，讓他看了相當疑惑，直呼「看起來怪怪的」。

貼文分享後，馬上釣出許多內行網友留言「代表沒退冰過，品質一級棒」、「代表從工廠出來到你手上的時候都沒融化」、「機器製作攪拌好的雪糕，本來就是半凝固流質狀的，填裝入盒後再加以冷凍後，就是你買回來的樣子，很正常」、「這是出廠後無融化、品質完美的雪糕」、「運氣真好，買到沒融過的」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】