夏天用剩防曬油千萬別丟　這樣用即能輕鬆去除貼紙痕甚至油性筆跡

夏天時，許多人可能會準備好防曬油，好應付火熱過頭的陽光。



如今天氣轉涼，沒用完的防曬油只能收起來，雖然可以等到明年再用，但也可能就這麼忘在某個角落，且還有變質的風險，甚至最後只能丟掉。

其實防曬油除了防曬以外，日本媒體「grape」最近還分享另一個妙用，還能夠去除撕去貼紙殘留下來等等的痕跡。

幾個簡單步驟即能有效去除最令人頭痛的貼紙痕等污跡！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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用防曬油去除貼紙痕跡的方法如下：首先，將防曬油塗抹在痕跡上。接著再蓋上一層保鮮膜。放置大約一小時後，將保鮮膜拆開。此時再進行擦拭，就能輕鬆去除痕跡。

除此之外，油性筆的筆跡，也能夠用類似的方法清理。同樣先抹上防曬油。接著貼保鮮膜放置一小時。最後拿開保鮮膜，即可擦拭乾淨。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】