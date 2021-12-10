嫲嫲製偏方老鼠油「搗成肉泥」敷治孫仔燙傷　搞到傷口感染入ICU

偏方勿亂信，否則只會害到身邊人。河南兒童醫院早前分享個案，有兒童燙傷後嫲嫲竟製作偏方「老鼠油」，將油浸老鼠搗碎成肉泥狀敷在傷口上，最終令孫子傷口感染，要入ICU治療。內地偏方療傷事件時有發生，除了牙膏、爐灶灰，還有人用貓毛、二鍋頭療傷，網民形容這些行為「愚昧且殘忍，還以為是原始社會呢」，又質疑很多時是老人家說要用這些偏方，「幹出些傻事又要別人負責」。



內地1名嫲嫲用偏方「老鼠油」治療孫仔燙傷，孫仔最後要入ICU。（微博圖片）

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內地傳媒報道，河南省兒童醫院主管藥師張淼分享個案，指有男童因燙傷求醫，他曾被家中長者以「偏方」治療燙傷。男童的嫲嫲先將老鼠用香油炮製，再搗碎成為肉泥狀，敷在燙傷部位上。結果這樣一敷導致男童出現感染，最後要入住ICU。

內媒指，類似「偏方」治療出事的個案時有發生，之前還出現過香煙灰放到傷口上、臉部燙傷後敷貓毛、二鍋頭敷燙傷傷口可消腫止痛等，較常見的有傷口塗牙膏、醬油、醋，老鼠油、爐灶灰等，在農村較多。

事件引起網民熱議，不少人痛斥做法「愚昧且殘忍，還以為是原始社會呢」、「我以為老鼠渾身都是細菌是常識，居然還有人拿這玩意熬油治病」。更有人認為許多個案都是家中長者提出偏方，「她都覺得自己天下第一，宇宙無敵，幹出些傻事又要別人負責」。

就燒傷問題，北京積水潭醫院燒傷科副主任醫師于東寧回應內媒指，以常見的熱力燒傷為例，皮膚燒傷後熱力會在表面殘留，可能擴大燒傷範圍，情況許可下，應進行「沖脫泡蓋送」程序，先以大量流水沖洗，輕力解除身上衣物後，將燙傷位置浸泡在水內。如果燒傷範圍不大，大約20至30分鐘後，用乾淨衣物或布料蓋好傷口，馬上到就近醫院求醫。

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如果患者遇到範圍很大的燒傷，理論上已可能出現燒傷休克，燒燙傷部位在面、頭、頸、胸腹全身反應會較重，為防出現身體機能代謝失調及休克，可給傷者補充淡鹽水，但切記勿短時間內給傷者喝大量水，可能會導致病人腸胃功能減弱，出現惡心和嘔吐，造成代謝紊亂。

醫生更提醒民眾不要相信民間土法，在燙傷部位塗醬油、抹醋、油、牙膏等，這樣做可能會令傷口出現不良反應，而燒燙傷最怕的就是創面感染，胡亂用偏方更會影響醫生治療燒燙病的觀察和判斷。

（綜合）