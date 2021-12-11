狂野系地下偶像的零人氣成員　卻有着超驚人背景　現況更嚇人一跳

櫻雪，24歲，是一位擁有甜甜笑容的小姐姐，職業是在名叫「假面女子」的團體當地下偶像。為了引起更多人的注意，這個團體的特點就是戴著面具表演。看著這略詭異的面具，誰不想感嘆一句可惜了小姐姐的顏值？



由於每天都演出到很晚，小姐姐都是坐末班車回家，看著背影就讓人心痛。當時，她一個人租了一間一居室，雖然房子是租的，但生活是自己的——比如她利用玄關的空間擺放了自己最喜歡的娃娃。房租一個月3888日元，客廳和房間相連，臥室有個單獨的區域，戶型還是不錯的。廚房滿滿的生活氣息，看來小姐姐經常會自己做飯，冰箱裡還放了一盒甜酒，小姐姐說是用來美容。雖然不知道是不是真的有效，但還是習慣每天晚上喝一點。有生活情趣的她，樂趣也不止這麼些，比如一個人舉辦章魚燒派對。

臥室略顯凌亂，因為每天回家太累，只能倒頭就睡。但節目組卻在小姐姐的書架上發現了一本東京大學的考試書……

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原來，小姐姐是東大畢業的高材生！有一本很有含金量的真實的畢業證書。在當偶像這條路上，從上高三的時候就開始了，懷著對音樂的熱愛，她來到了現在的事務所試鏡，老闆覺得她的「高學歷」是一個加分點，於是讓她通過寫博客分享自己的考試日常來吸引更多的粉絲。上大學期間，小姐姐也是白天上課，晚上就去參加演出，那段日子可以說是過得非常苦，演出服除了要自己準備還要自己洗。不僅如此，還要自己買化妝品，有時候還要自費去醫院檢查身體。一個月的工資可以說全拿去追逐夢想了。

其實剛畢業的時候，小姐姐也想過去做其他的工作，但是想來想去自己還是最喜歡音樂，便還是回來了，為此還和父母吵了一架離家出走。這……換作是哪個父母都會心痛呀！離家出走後，小姐姐只能住在類似倉庫的地方，日子過得很苦，人氣也不高，但是在她心裡卻有個想成為日本地下偶像第一的夢想，可小姐姐並沒有完全放棄自己的學業，比如她報名了小池百合子的私塾，甚至在當時擁有了很不錯的成績，這更大大加強了她要繼續學習的決心，為了成為一個對社會有貢獻的人，不斷地努力。

看到這裡，你是不是覺得故事就結束了？其實，這只是4年前的櫻雪，那麼4年過去了，現在的她生活是什麼樣的呢？再次見到櫻雪，感覺整個人變化了太多，以前是一個甜妹，現在褪去了嬰兒肥，看著超級有氣質。原來，19年的時候，小姐姐就隱退了，告別了追逐了9年的偶像夢，現在的櫻雪是一名澀谷區議員！為了成為議員，她曾在路邊拼命地拉票，最後以2300票當選，排名也是名列前茅，成為了當時最年輕的一位美女議員。

如今的她居住的房子也發生了很大的改變，再也不是以前那個經常停電的出租房了，而是有了一個溫馨的小家。這不僅僅是櫻雪一個人的努力，因為已經有了一個人陪她一起努力，那就是櫻雪的丈夫。在當時的選舉中，櫻雪碰到了對她一見鍾情的丈夫，於是兩人在今年3月結了婚。丈夫也是一名高學歷的人才，櫻雪說丈夫對他特別的好，每天會放好熱水給她泡澡，還會為她準備豪華午餐。而丈夫覺得，櫻雪堅強又樂觀的性格深深地感染著他，你在鬧，我在笑，這就是最美好的畫面吧。

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