客廳驚現MIRROR時鐘　老婆問：而家幾點？　人夫要認樣報時超崩潰

偶像男團MIRROR在香港人氣爆燈，不少人妻都成為「鏡粉」，一眾人夫慘變「前夫」，facebook群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」應運而生，有人夫今早分享照片，表示家中的時鐘周圍多了12個「熟悉面孔」，當老婆問「而家幾點？」，他以正常的時刻回答時，即被老婆糾正，要用MIRROR成員的名字去回答，讓他崩潰得直言要掌握「新的時間概念」。



有人夫發帖分享照片，其家中時鐘周圍多了12名MIRROR成員的麥當勞包裝，取代了12個數字。（fb「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名人夫今早在facebook發文，同時上傳了照片，看到1個本來沒正標示數字的時鐘，四周多了MIRROR 12子早前代言麥當勞的包裝盒，例如盧瀚霆（Anson Lo）代表12、柳應廷（Jer）代表6等，而時鐘下方還擺放了MIRROR團體海報。

人夫續指，當老婆今早問道：「而家幾點？」他起初老實回答10點半，但立即遭妻子糾正指「唔係呀！而家係Stanley-Jer」，因為「MIRROR時鐘」10和6的代表成員分別是Stanley和Jer。

人夫笑言妻子教導他「新的時間概念」。帖文在短短6小時便獲超過3萬個讚好，大批網民稱樓主老婆有創意，「真心好appreciate（欣賞），完美融入家中」、「呢個創作好靚，又好正！」、「好得喎！毫無違和感！」、「平日朝早見到短針指住姜濤（8點）會好緊張」。有網民更發現人妻為12名成員排序的小巧思，「好有心思，由A排到T㗎」，但刻意將Anson Lo放在12點位置，明顯是有點偏心，相信人妻是名「神徒」（教主Anson Lo的粉絲）。有人則埋怨指家人見過後有樣學樣，「你好衰呀，我屋企人見到又話要整返個」。

同場加映：網絡潮語大挑戰

「你真係『壞過凱婷』！」網絡用語午時花六時變，如果聽不懂別人在社交網絡或WhatsApp群組內的用字，分分鐘暴露了自己與年輕一代的「鴻溝」。除了google熱搜字之外，以下15個近年新興的潮語，你又識解幾多個呢？



【潮語大挑戰】（01熱話製圖）