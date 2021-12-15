五旬新同事入職20分鐘即唔撈　話工作唔啱自己　打工仔：認真經典

入職一間公司前通常也會先了解公司背景、工作環境及內容是否適合自己，但有人竟然入職第1天才發現不適合，更只逗留一陣子就離開！有打工仔近日於討論區發文表示，公司聘請了一名55歲以上的新人替補即將離職的同事，兩人交接工作，怎料新人只學了5分鐘就說工作不太適合他，由踏入公司門口起計，新人只逗留約20分鐘便離開。帖文隨即引起網民熱議，有人分享類似經歷「試過新返嚟第一日飯後消失咗，仲要無同公司交代唔做」。



有打工仔近日於討論區發文表示，公司聘請了一名55歲以上的新人替補即將離職的同事，兩人交接工作，怎料新人只學了5分鐘便說工作不太適合他便離開。（《見習冇限耆》劇照）

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該名打工仔於香港討論區以「新人返工唔夠半小時話唔做」為題發文表示，公司日前聘請了一名55歲以上的新人替補倉務部即將離職的同事，上司向大家介紹完新人後，新人就與即將離職同事交接工作，怎料新人只學了5分鐘就說工作不太適合他，由踏入公司門口起計，新人只逗留約20分鐘便離開。

樓主十分驚訝地說，「認真經典，正式打破了我任職舊公司時請完新人，唔夠一小時（約40分鐘）就唔做的紀錄」，又問其他網民有沒有見過新人上班不足1日就說工作不適合自己而離開。

帖文引起網民熱議，有人認為樓主公司也有問題，「你哋公司請人都好求其喎」，樓主回覆稱公司很難聘請到新人，為求盡快填補空缺，什麼也不理，有做倉務經驗的人便可，批評公司「極之求其，唔理求職者的質素是如何」，又認為新人急急腳走的原因是招聘廣告的工作內容及複雜程度與其想像有很大出入，因此嚇怕了新人。

有網民則分享類似經歷，「茶水阿姐半日就消失了」、「濕碎啦！我公司試過有條友走入嚟返工返咗三日，個個以為新同事，主管以為啲王親國戚叫佢嚟唔敢得罪，照比嘢佢做。到問開人事部佢張職員證幾時做好，先知公司無請過人，原來條友自己白撞，掃把佢走」、「半小時多了！我公司新來的會計10分鐘就唔做了，一話要裝WeChat（微信），內部群組用來安排工作即刻唔撈」。

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