男生租屋與女友同居　索入伙禮物惹質疑　同事：下次搬又再送？

搬入租來的單位，都要索取入伙禮物？有打工仔於討論區發文表示，近日公司1名男生與女友一起租屋住，邀請他們參加入伙派對，並要求送入伙禮物，令他質疑「依家租屋住都要收入伙禮物㗎咩？如果佢隔幾年又話搬咁咪又要再送畀佢？」。



有打工仔於討論區發文表示，近日公司有名男生與女友一起租屋住，邀請他們參加入伙派對，並要求送入伙禮物，令他質疑「依家租屋住都要收入伙禮物㗎咩？」。（《我要做model》劇照）

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該名打工仔於香港討論區以「同事自己搬出嚟住都要送入伙禮物？」為題發文表示，近日公司有名男生與女友一起租屋住，並邀請他們參加入伙派對，順便當作是聖誕派對。樓主原本以為只需買1份聖誕禮物去玩交換禮物，但該同事要求再買多一份入伙禮物，令他質疑「依家租屋住都要收入伙禮物㗎咩？如果佢隔幾年又話搬咁咪又要再送畀佢？如果其他同事有送我唔送會唔會好樣衰？」。

帖文引起網民熱議，有人認為「又唔係朋友，唔使送入伙禮物都得」、「又真係無聽過租屋搞入伙喎」、「通常買樓先有入伙禮物！」、「提前問一下其他同事送不送入伙禮物，同事送你就送」，有人則建議「是但買張$100超市禮劵畀佢囉」、「利是一封，解決」、「喺屋企睇下有無萬寧惠康贈送嘅洗潔精、洗手液，攞支去當禮物」。

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