男同事手放枱底狂Chok　女同事超尷尬　竟是「男人需要做嘅嘢」

男士把手放在枱底下快速移動，總不免令人有所聯想！最近有女生在討論區上分享，指有男同事經常將手放在枱底「擢擢擢」（音：Chok），令她覺得十分尷尬。樓主曾經問其他人該名男同事在做些什麼，但他們只笑稱是「男人需要做嘅嘢」，沒有說明真相。直至某天，樓主終於忍不住問該男同事在做些什麼，終於知道他在擢健身奶粉，質疑「點解男仔擢大隻仔奶粉唔可以放返隻手上嚟？」。



有港女在討論區上發文，指男同事經常在枱底擢擢擢，令她十分尷尬。示意圖片，非當事人。（GettyImages）

樓主在香港討論區上發文，明言「好困擾，身邊位男同事成日收埋隻手喺枱底度擢」。她提到，公司最近調了位，附近有名性格不錯的男同事，但留意到他每次午飯之後都會將手放在枱底，「之後係咁喺度擢擢擢」。

樓主說她第一次看到男同事這樣做時被嚇了一跳，「但係又唔敢擰個頭過去睇佢做緊咩喎」。她曾經問其他同事，該名男同事在做什麼，「佢哋又笑笑口喺度話佢做緊啲男人需要做嘅嘢」。

港女同事最後忍不住問男同事在做什麼，此時才知道他正在擢健身奶粉。示意圖片，非當事人。（GettyImages）

最後，樓主又再看到男同事在「擢擢擢」，終於忍不住問他在什麼，這時才知道原來他在「擢佢啲大隻仔奶粉」。她批評指「點解男仔擢大隻仔奶粉唔可以放返隻手上嚟？要收埋隻手喺枱底擢？知唔知咁樣會令女同事好尷尬！」。

有網民笑言事件由始至終都是樓主「諗多咗」，不過亦有人認同樓主，「唔明點解要喺枱底（擢）」。有留言表示，可能男同事細設想，「驚整瀉咗一枱面都係，整到其他同事就唔好啦」。