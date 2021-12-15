消委會測試16款功能外套　平價國產貨高分過1199元Columbia

不少港人熱愛戶外活動，1件集防水、透氣及擋風等功能外套尤其重要。消委會與多個歐洲消費組織合作測試16款功能外套，發現「Blueplace」及「Bigpack」防水表現較遜色，而「Columbia」樣本在透氣度表現最差。不過，全部樣本的擋風能力均理想，在這方面獲5點評分。



消委會分別測試16款功能外套樣本的耐用度、防水度、透氣度，擋風能力及防縮水表現，售價由599至4880元不等。（張浩維攝）

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消委會分別測試16款功能外套樣本的耐用度、防水度、透氣度，擋風能力及防縮水表現，售價由599至4880元不等，其中5款的整體防水表現最佳，包括Houdini、The North Face、Quechua、Patagonia及Arc'teryx樣本，其中「Quechua」樣本售價約599元，除了防水表現，擋風能力及防縮水表現同樣獲5點評分，較不少要價過千的外套表現突出。

另外，測試發現不少樣本的防撕裂強度不足，除了「Houdini」和「The North Face」樣本外，其餘樣本的防撕裂強度表現僅獲1至2.5點評分；而「Patagonia」樣本則在面料耐磨能力上表現較差，在磨擦25,000次後，面料已出現2條或以上紗線的破損，布面料亦見褪色。

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在透氣度方面，消委會指6款樣本表現較佳，均獲4點或以上評分，但「Columbia」樣本只得1.5點評分，表現欠佳，而「Fjällräven」及「Montbell」 均聲稱最高達20,000g/m2/24hr或以上的透濕率，但測試僅得2.5點評分。

至於擋風和防縮水表現，測試結果顯示全部樣本的擋風能力理想，大部份樣本經5次洗衣後，尺寸亦只量得極微的變化，表現不俗。

消委會提醒，消費者購買前應親身試穿，並需戴上連身帽和模擬運動時的動作，以確保衫身及手袖不會阻礙伸展。用家亦可嘗試能否以單手拉開外套拉鏈，可調校鬆緊的連身帽設計更佳。

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