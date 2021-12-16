P圖出事！電腦熒幕現刪不走牙齒圖　台女求救　網民：帶去看牙醫

電腦熒幕突然出現一隻刪不走的牙齒這麼詭異？有台灣女生於討論區發文表示，日前朋友用電腦在Photoshop軟件去除一張牙齒照片的背景時，突然牙齒附在電腦熒幕上，怎麼刪也刪不掉，她焦急地問網民如何解決，指出「我朋友不想跟牙齒相處一輩子」。



有台灣女生於討論區發文表示，日前朋友用電腦在Photoshop軟件去除一張牙齒照片的背景時，突然牙齒附在電腦熒幕上，怎麼刪也刪不掉。（「Dcard討論區」圖片）

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該名女生於Dcard討論區以「電腦螢幕跑出一顆牙齒」為題發文表示，日前朋友用電腦在Photoshop軟件去除一張牙齒照片的背景時，突然牙齒附在電腦熒幕上，怎麼刪也刪不掉，在桌面也框選不到，開其他軟件時，牙齒也沒有消失，她看到後笑到不行，同時亦焦急地問網民如何解決，指出「我朋友不想跟牙齒相處一輩子」。

網民紛紛留言笑說「妳確定他不是拿一顆真的牙齒貼在熒幕上嗎」、「笑死，會不會到明天直接變成一整排牙齒」、「我以為是最新型的牙齒解鎖功能」、「要掛號帶去看牙醫」，有網民提供解決方法，「重新開機治百病」。樓主後來回覆網民表示，過了一陣子，朋友稱該顆牙齒突然自己消失，笑說「有夠荒謬」。

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