買電腦送阿妹前格價　被嫌失禮肉酸　家姐：格價到底有咩咁失禮？

買東西前先格價有錯嗎？有網民於討論區發文表示，妹妹的MacBook近日壞了，所以她陪同妹妹去電器舖選購一部新電腦，她為妹妹格價，怎料妹妹不領情地說「買少少嘢之前都要計過度過先買，咁樣真係好失禮又肉酸，而家畀唔起錢就唔好學人話買畀我啦」。她不解購物前先格價有什麼問題，帖文隨即引起網民熱議。



有女網民近日於討論區發文表示，妹妹的電腦壞了，她想送電腦給妹妹，但被嫌格價很失禮和「肉酸」。（eroneko11@Unsplash）

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該名網民於香港討論區以「阿妹話我買嘢之前都要計過度過先買咁樣好肉酸」為題發文表示，妹妹的MacBook近日壞了，因為妹妹想轉用其他牌子，所以她陪同妹妹去電器舖選購一部新電腦，她們逛了很多間店，妹妹終於決定好買哪部，差不多付款時她提議不如先吃飯想清楚再買。

她於吃飯時為妹妹格價，上網查找同一款電腦在哪裏買最便宜，怎料妹妹不領情地說「買少少嘢之前都要計過度過先買，咁樣真係好失禮又肉酸，依家畀唔起錢就唔好學人話買畀我啦」。

樓主很錯愕，不解購物前先格價有什麼問題，她並非站在電器舖內上網格價，又不是不買，「到底有咩咁失禮？」再者就算她不買，妹妹也會叫爸爸出錢買，但其實妹妹一向有問爸爸拿零用錢，而她亦有給家用，變相也是用她的錢買。

她為妹妹格價，怎料妹妹不領情地說「買少少嘢之前都要計過度過先買，咁樣真係好失禮又肉酸，而家畀唔起錢就唔好學人話買畀我啦」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

有網民留言問樓主與妹妹年齡，指出「細路女未搵過錢，未辛苦過，當然唔知米貴」。樓主回覆她今年27歲，妹妹24歲，不過因妹妹想進修，所以仍是學生，而她覺得妹妹金錢觀不太好。

樓主又回覆其他網民說，有時買東西前格價主要也不是看哪裏較便宜，而是看哪裏有多些贈品及購物積分，但妹妹不明白「慳錢」的樂趣，因妹妹讀書成績好，所以從小到大妹妹想要什麼父母也會買，「搞到佢而家買嘢都唔識睇價錢，更加唔好話睇咩優惠」。

不少網民批評樓主妹妹「真係好港女，人哋送嘢仲要畀說話人哋聽，換了係我『得，唔買啦，返屋企，咁豪妳自己出錢買』」、「你妹真係身在福中，以為所有嘢都理所當然」、「而家啲人，真係唔識珍惜同感恩，可能未捱過」。