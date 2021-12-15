小學生上學穿81萬元全球限量版波鞋　土豪運動穿搭隨時夠買一層樓

正所謂「貧窮限制了我的想像」，你又能想像到1個小學生的穿搭，竟然能買下1個房子？內地網絡流傳1張照片，只見學生們正在操場排隊，其中1名男生穿着全身名牌，包括1對疑似價值81萬港元的全球限量版波鞋，網民粗略計算一下，該學生幾乎穿了1間房子的價值上身，令人震驚。



網上流傳指照片在1間小學的升旗禮上拍攝，1名男學生因衣着太出眾而引起關注，並被人偷拍下來放在社交平台分享。（網上圖片）

網上流傳指照片在1間小學的升旗禮上拍攝，1名男學生因衣着太出眾而引起關注，並被人偷拍下來放在社交平台分享。有眼利的網民計算男生全身穿搭的價格，指上身的法國名牌「LV」（路易·威登）2021年新款羽絨褸，約3.8萬元人民幣（約46600港元）；下身同樣是今年新款貨式，價值3760元人民幣（約4609港元）的kenzo運動褲；而最令人目瞪口呆的是，腳下所穿的NIKE鞋子，是限量款「回到未來」自動綁帶的波鞋。據稱2015年這對波鞋在香港拍賣競標時，賣出金額高達81萬港元，因此全身行頭加起來差不多90萬港元。

據稱2015年這對波鞋在香港拍賣競標時，賣出金額高達81萬港元。（網上圖片）

不少網民看完都感難以置信，「1個小學生全身加起來可以買到3、4線城市的房子」，有人指自己的孩子跟相中男生就讀同1所學校，「我一定讓孩子離他遠遠的，要是踩到他，估計要賣房子才能賠得起」。但亦有網民質疑該對限量版鞋子是否真貨，「淘寶高仿品？」，認為沒可能將如此昂貴的鞋子給小朋友穿。

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