奶奶同孫仔講世上無聖誕老人　港媽批破壞童真　網民認為無做錯

到底小孩到什麼歲數才適合告訴他們世上沒有聖誕老人？有港媽於討論區發文表示，日前奶奶到她家裏作客，看到她的兒子畫了一張向聖誕老人說想收什麼禮物的聖誕卡，奶奶下秒竟十分直白地破壞兒子童真，指出「呢個世界邊有聖誕老人㗎？你老母呃你㗎咋！」，兒子立即大哭起來，她不滿奶奶對6歲也未夠的兒子說出真相，帖文隨即引起網民熱議。



有港媽於討論區發文表示，日前奶奶到她家裏作客，看到她的兒子畫了一張向聖誕老人說想收什麼禮物的聖誕卡，奶奶下秒竟十分直白地破壞兒子童真，指出「呢個世界邊有聖誕老人㗎？」。（《BB來了》劇照）

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該名港媽於香港討論區以「奶奶同阿仔講呢個世界冇聖誕老人」為題發文表示，臨近聖誕節，她於家裏弄了少許佈置，想有些聖誕氣氛，兒子畫了一張向聖誕老人說想收什麼禮物的聖誕卡，她沒有寄出，向兒子稱掛在聖誕樹上，聖誕老人就會見到。她說，兒子每逢12月都會很乖，因為兒子相信乖的小朋友才會收到聖誕老人送的禮物。

她續說，日前奶奶到她家裏作客，看到孫兒畫的聖誕卡，竟十分直接地指出「呢個世界邊有聖誕老人㗎？你老母呃你㗎咋！聖誕老人咪你爸爸囉，所以收到聖誕禮物唔好多謝聖誕老人，你應該要多謝爸爸」。她當時正在廚房準備茶水，聽到奶奶說第1句時已9秒9衝去客廳，但仍阻止不到奶奶說完整句話。

兒子驚悉真相後「爆喊」問她「係咪真㗎？真係冇聖誕老人？真係呃佢？」。（《海岸村恰恰恰》劇照）

兒子得悉真相後「爆喊」問她「係咪真㗎？真係冇聖誕老人？真係呃佢？」，她唯有說出真相，兒子聽畢後很不開心地表示，不需要爸爸媽媽送聖誕禮物給他，他只想收到聖誕老人送的禮物。奶奶在旁說風涼話，批評她「唔講大話呃個仔就唔會搞到而家咁」。

她無奈地說，只是想兒子有少許童真，不解奶奶為何要這麼早告知真相，她不滿地指出「仲要講到我係壞人要講大話呃個仔咁樣，我夠知佢第時大個會知道冇聖誕老人送禮物畀佢，真係有必要係個孫6歲都未夠嘅時候咁樣破壞佢嘅童年咩？」。

有網民認同樓主奶奶破壞童真，「點解要咁樣傷害小朋友呀」，不過亦有人認為奶奶沒做錯，「講事實有咩錯？只不過聖誕老人只係一個身份，邊個話世上只有一個聖誕老人？着起紅衫紅帽，派禮物咪係聖誕老人囉，佢又無名，扮咪扮」、「奶奶對喎，最重要應該係多謝阿爸，妳個仔6歲妳唔教佢對阿爸感恩，反而怕佢無童真？久而久之，佢大個咗對父母畀佢一切的嘢就會覺得理所當然，咁受保護真係溫室長大囉」。

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