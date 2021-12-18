瘋傳fit爆女健身教練寫真　被指「鼻太大」　網民：誰會注意到鼻

有網民16日在PTT美女板PO出一位正妹教練的照片，不過卻說「有點大鼻」，引起網友討論。



而多數人看完照片，都認為鼻子根本不是重點，「目光都聚焦在頸下面」、「大鼻在哪裡，我看不到」。

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這位正妹是健身教練Amanda，常在IG分享上山下海的出遊照，也會PO出一些居家訓練的影片，健康陽光的形象深植人心。

不過因為Amanda的身材姣好、乳量驚人，網民幾乎都不會注意到鼻子，紛紛留言表示，「目光都聚焦在頸下面，誰會注意到大鼻」、「管它什麼鼻，那些都不重要」、「沒講我都沒注意」、「就算佛地魔鼻大家都可以」、「喧賓奪主的最佳案例」。

也有人說，「鼻子是財庫，大點好啊」、「 原來這叫大鼻哦」、「至少可以證明沒整鼻子」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】