六旬翁收留16歲精神殘障少女生仔是「溫情故事」？　網民：強姦犯

拐賣問題近日再引起網民關注，微博有人重提2013年，湖南都市頻道節目《尋情記》的一則故事，談及當年1名16歲少女被六旬老翁收留當老婆，兩人還誕下一子，節目組將之包裝作「溫情故事」。事件最近再受關注，並引來熱議，許多人重新審視故事情節，質疑這明明是「強姦及非法拘禁婦女」。據節目內容，當時16歲的精神殘障少女楊小平流浪到小山村，被老翁黎亞勳收留，「自然」當她是老婆，兒子更透露媽媽在屋內多處寫着「想回家」。

內媒指報目播出後，楊的兄長承認他們當年無報警，事後想接走妹妹及其兒子不果。內地律師批評，楊沒有民事行為能力及性同意能力，講白了只能當是14歲以下幼女，讓她和黎生孩子已是個嚴重後果。



湖南都市頻道節目《尋情記》2013年一則關於老翁收留精神殘障少女的故事再引起話題，網民質疑這根本是強姦精神病人。（《尋情記》節目截圖）

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2013年播出，名為《76歲老人和29歲妻子溫情相守》的電視節目，近日再引起微博網民關注。要注意的是，事件不是源於楊女家屬揭發，而是湖南都市頻道節目《尋情記》於2013年製作節目時專訪過當事人，那時更以溫情故事作包裝，甚至連同村民都覺得很平常，他們自覺是在「幫」小女孩，因為她流浪到小山村又說不出住址，當然要有個地方安置。

據2013年節目內容，黎亞勳已76歲，楊小平只有29歲，年齡着距達47歲。節目最初是黎帶兒子上山，挖將來埋葬自己的墳，兩父子更雙雙落淚。黎亞勳是湖南平江縣人，住在1條小山村上，他早年結過婚，和前妻育有1女，但40年前離婚後，多年未見過女兒。

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直到2000年，他在村內遇到16歲的楊小平，發現她有精神問題，覺得她流落街頭可憐，就帶她回家，楊只能作簡單交流和寫字，能說自己的名字、年齡及父母名字。黎稱兩人孤男寡女共處一室久了，很自然就當她是老婆，3年後楊更為他生了個兒子。但楊慢慢連年齡、名字都說不出，節目組拍到楊在屋企的牆上寫了不少「我要回家」，兒子說這是媽媽完全瘋癲前寫下的。

事件惹來熱議後，內媒訪問了楊的哥哥，原來他們在《尋親記》播出後才知道妹妹下落，但承認當年妹妹走失後家人無報警，也沒去尋人。楊是三兄妹中年紀最小，自小精神失常，看醫生看了1年，常常發瘋想打人，故在她走失後家人「當她走了」，沒有深究。節目後一家人連同村民去黎家要人，但黎拒絕，他們見楊過得像不錯，「還長胖了」。黎亞勳的鄰居認為，楊對黎有點依賴，在村民眼中她是心甘情願的跟着黎。

節目其實提到楊在屋企多處寫了「想回家」，兒子稱是媽媽完全瘋掉前寫的，網民近日重溫感到痛心。（《尋情記》節目截圖）

湖南岳陽平江縣大洲鄉回應內媒指，楊小平屬精神殘疾一級，可領取殘疾及護理補助，她一直在接受精神治療，但暫無法確定具體是幾級的智力障礙，她與黎屬「事實婚姻」，雖沒正式領結婚證，但已共同生活多年。當年上鏡的兒子已經去了外地打工。村黨支部書記稱，楊的家人的確來過想帶走母子，但黎拒絕了，之後地方政府有幫他們起屋及提供更多照顧，希望傳媒不要再打擾他們。

許多網民直斥事件是個「惡心故事」，第一反應是報警才對，質疑如果黎有心收留，大可以收楊作乾女兒或乾孫女，「60歲還好意思要個精神有問題的少女幫他生孩子」，他的行為「是強姦精神病人」、「這就是強姦及非法拘禁婦女」。不少人更鬧爆該村的村民，當年第一時間不是報警，而是將少女交給一個老翁，「她明明寫滿了想回家」。

兩人兒子現時已出外地打工，地方人員稱黎楊過得很好，更希望傳媒不要打擾2人。（微博圖片）

不過，有部分留言卻認為現實不似預期，「一個個這麼正義，娘家人當初都放棄她了」，甚至認為可能涉及販賣人口的問題，「看家人這反應，估計就是被賣的，這強姦犯還享受國家助貧補貼」、「對親人來說她是一個包袱，對陌生人來說她是一個資源。不知道在哪裡，她才能算一個人」。

北京兩高律師事務所副主任張荊回覆《澎湃新聞》提到，事件不能當作「溫情故事」，楊小平的情況是無民事行為能力及性同意能力的人，她的權力等同於14歲以下幼女。而「事實婚姻」一說在1994年2月就不復存在，如果無人願收留，當地政府應該承擔收留楊的責任，讓她和黎生孩子已是個嚴重後果，質疑電視台做節目應具備常識，不能說成溫情故事。

（綜合）