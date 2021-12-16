農村阿叔抖音爆紅　7分鐘267個分鏡媲美荷里活　超狂製作過程曝光

用最專業的荷里活技術，拍最土農村生活！最近爆紅的抖音紅人「張同學」，大家都略有耳聞吧？就是那位用一個半月時間，僅發布了30多條短視頻，粉絲就從幾十萬增長到450多萬的「張同學」，這種漲粉速度可謂是橫掃了眾多抖音紅人。就連人民網評都點讚評論稱：「專業技術去記錄真實的中國，挖掘鄉村魅力。」那麼，這個張同學是如何做到一炮而紅的？



一條視頻250萬播放量 15萬評論

打開張同學的抖音賬號，可以發現最早的一條視頻發佈在今年10月初，距今天竟然還不到3個月的時間。其中更新的短視頻也不算多，只有40條，但這40條卻獲得了全網3000多萬的點讚，吸引了1000多萬的粉絲。相比於每天更新，累計發布了上千條，卻只有幾十萬粉絲的博主們，張同學的存在確實神乎其神，那麼，張同學真的值得爆火嗎？

不著急，我們先隨便打開其中一個短視頻來看看。會發現每篇短視頻記錄的內容都很簡單，就是張同學在東北老家營口的鄉村生活故事。簡單到生活中的瑣碎小事，起床，餵狗，餵貓，上廁所，做飯，甚至是疊被子、穿襪子。偶爾幾個鏡頭也會有友情客串，蹲茅坑的二濤，蹭飯的七爺，著實再現了有酒有肉有朋友的愜意生活。或者是隔三差五的上街，不是買六味帝皇丸就是嘎肉，簡單卻快樂。

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說起來，張同學所記錄的內容真的算不上特別，甚至與之相反，是接地氣得不能再接地氣了，但就是這樣簡單的視頻能引來平均每條上百萬的點讚，和十幾萬的評論。不少網友們的感嘆，張同學很上頭，不知不覺讓我看完了。但在受歡迎的同時，也讓一部分網友疑惑：就這，也能大火？

畫面看著糙實則細 7分鐘200多個分鏡頭

確實張同學的出現，讓不少網友會有類似的疑問，但其實他的短視頻看似平平無奇，卻藏著大門道。據一些網友觀察，張同學的短視頻幾乎每一個都控制在了7分鐘左右，而這7分鐘中竟有200多個分鏡頭。抖音技術流博主@一個人的莎士比亞分析到，主流荷里活電影平均鏡頭時長是3~4秒，獲得奧斯卡剪輯獎的《叛諜追擊3》（The Bourne Ultimatum）才把鏡頭長度做到了2秒以內，而我們的張同學每個分鏡頭的時長都在2.27秒。這確實是應了咱們文章開頭的那句話：用最專業的荷里活技術，拍最土農村生活！

而這樣的高頻快剪手法，背後暗藏著一個重要的信息，那麼就是抖音紅人@軻墨愛小野所說的「如何讓動作設計匹配這樣的剪輯手法」。譬如說，@軻墨愛小野用經典的東方不敗打鬥畫面來解釋「一招一式進行分切的剪輯手法」，不到4秒的片段，雖然用時短但一招一式的分切讓畫面很豐富。而張同學在這裡也用了相同的手法，三個鏡頭：起床、拉窗簾、看向窗外，也用短短的幾秒、一招一式的分切，闡述了清晰的人物運動軌跡。除此之外還有張同學的視頻中，頻繁使用第一人稱視角，帶給我們極強的沉浸式體驗感。還有他常用的「J型」「L型」剪輯手法，再配上無限循環的德國神曲《Aloha Heja He》，形成了他自己獨特的視頻風格，讓很多網友看得欲罷不能。

但看到這樣的技術流分析，網友們又開始猜測：這麼高超的技術，張同學一定是有背後團隊在包裝吧。面對網友質疑，張同學自己揭秘自己……

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面對「到底有沒有團隊的問題」，有很多當地村民爆料或接受採訪稱，他確實是一個人，但自學了很多。也有人說，「張同學」並非是地地道道的農民，而是一位學過編導的專業人士，曾在外面打拼，是今年才回到家鄉開始創業拍視頻的，大家都以為他是拍著玩，沒想到竟然火了。就在大家亂加猜測的時候，張同學在最新幾期的短視頻中，自己揭秘了他自己是如何一個人完成全部拍攝工作。

張同學說，其實自己就是一個普普通通、地地道道的農村人，而拍攝這些也只是記錄家鄉，為大家展示真實的鄉村生活。而所有的拍攝過程都是自己拿著手機，或者用幾個手機支架輔助完成。後期剪輯更是自己一手操辦。沒有所謂的什麼團隊，有的只是鏡頭裡出現的幾個好友而已。這就讓網友們更加佩服張同學高超的剪輯技術，更評論說他是一個人挑戰荷里活大片！

記錄真實的中國，挖掘鄉村魅力

除此之外，在張同學的抖音賬號後台分析中，有明確數據顯示，關注他的粉絲年紀都在41-50歲。這就難怪，出生於60、70年代的粉絲，或多或少經歷過類似的農村生活，所以會產生特別強烈的共鳴。這些網友粉絲們也留言，張同學的視頻讓他們想起了老家生活。這一切加起來似乎可以解釋，張同學為什麼會突然爆紅。

現如今人人都嚮往著城市便捷的生活，而張同學選擇一個人逆向而行，向曾經，向鄉村，向兒時，他的視頻觸碰到了部分人心底最溫柔的地方。加上踩上了「鄉村振興」的熱點，再結合自己專業高超的技術，將我們親切的拉回到那個最接地氣的鄉村生活。十分希望，就像人民網所評論的「鼓勵期待更多的『張同學』出現」！

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