極簡網紅自稱每月只花5000蚊「6招存大錢」兌換美金竟是儲錢神技?

【NanaQ／自律女】台灣YouTuber NanaQ以自律的生活引發網友熱議，她持續拍攝自己的生活影片，近期還向粉絲透露「已經準備好買房的錢」，再度掀起討論。
親曝已存到買房款！NanaQ如何存錢？
NanaQ在最新影片〈我一無所有，但無比自由〉提到，自己沒有信用卡，只用行動支付與Visa金融卡；家裡沒有掃把拖把，取而代之的是用洗加拖的掃地機，更透露「我沒有房，雖然錢準備好了，但還不曉得要住在哪裡，希望是能看得到海的地方」。
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其實先前NanaQ就曾在影片表明，自己會選擇每個月花2萬元（台幣，約港幣5000）租屋，是因為目前對她而言，房子不值得那個價格，但她肯定「未來我是一定會買房子的」，只是早晚的問題。NanaQ也在Instagram限時動態表示「歡迎大家跟我分享看得到海的讚讚房」、「我準備好的東西很多～不只買屋款，像海葬啊、器官捐也都準備好了，嘻」。
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至於NanaQ如何存到買房的錢？她也曾拍片透露「月薪4萬如何存大錢」，方法包含使用無痕瀏覽器購物，以免被投放相關廣告、把存款換成美金、定期定額投資是不必要的、信封袋理財法、有多的錢再買房、製作夢想板。
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