英國下周撤口罩令！印度神童預言Omicron好兆頭　疫情到這月結束

【印度神童預言2021/2022／Omicron／新冠疫情】近日新冠肺炎病毒新變異株Omicron肆虐引起全球關注，印度神童阿南德（Abhigya Anand）上月曾預言Omicron的出現是好兆頭。

言猶在耳，英國首相約翰遜引述科學家表示，相信這一波涉及Omicron變種病毒的疫情在全英國已達到頂峰，英格蘭地區將於下周開始撤銷「口罩令」，民眾毋須再在任何地方戴口罩，進入處所亦不需要出示新冠證明。英國撤銷「口罩令」令網民聯想到印度神童預言是否再次成真。

翻查預言影片，阿南德除了指Omicron的出現是好兆頭，更預言疫情會在約1年多後，即2023年5月後結束。

至於疫情加上最近天災不斷，例如龍捲風吹襲美國致多人死亡，以及印尼7級以上強地震等，阿南德認為是「警告」，並提出了3大解決方案。



疫情加上最近天災不斷，例如龍捲風吹襲美國致多人死亡，以及印尼7級以上強地震等，阿南德認為是「警告」。（影片截圖）

印度神童阿南德（Abhigya Anand）於最新預言影響片中指出，距離2020年12月19日至12月27日左右發生的星相大合相不足1年，又經歷580年來最長月食，更進入了這次「卡拉薩爾帕瑜伽」罕見天象，天王星、海王星和冥王星都在其內，明言經濟肯定會在接下來的6個月內受到很大影響，特別是在2022年3月到4月間。

阿南德亦提到新冠肺炎疫情，重申2021年12月第二周開始，可能會看到更大的浪潮，新冠疫情快速發展，不久將來還可能會出現幾波疫情，對歐洲、美國等地區影響深遠。他又表示，針對新冠肺炎疫情的措施肯定會出現，包括封城等。

Omicron出現是好兆頭？

至於近日引起全球憂慮的Omicron，阿南德卻認為是疫情大流行結束的開始。他形容，Omicron是醫治未來新冠病毒的「苦藥（bitter medicine）」，並預言疫情將在大約1年多後，即到2023年5月之後結束。

近日引起全球憂慮的Omicron，阿南德卻認為是疫情大流行結束的開始。（影片截圖）

3大解決方案



對於自然災害及新冠疫情，阿南德強調要對每個行為有個交代，對受害者有交代，以及對上帝有個交代，因為人們正無知的摧毀上帝創造、污染地球、屠殺動物破壞生命，必須有同情心對待動物。阿南德續說，所有人應開始傳播善意、愛和幸福。

印度神童預言亦受質疑



不過，阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。