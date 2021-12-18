立法會選舉｜網民熱議免費坐車安排　呢個地方選區網上熱度值最高

立法會選舉將於周日（19日）舉行，政府近日加強宣傳，港鐵、九巴、新巴城巴、電車更破天荒當日讓市民免費任坐！回顧選舉前一星期，到底網民焦點在哪？是免費任坐安排一日遊，還是最新選情？



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是次分析12月10日至12月17日與立法會選舉有關的Facebook、Instagram及論壇的帖子，合共3610個主帖及9.5萬個回帖。數據顯示12月10日的討論熱度最高，當日政府宣布港鐵、巴士等交通營運商提供免費乘車。

網民討論最多的是免費乘車措施，被提及近2000次。討論區上，網民討論免費坐車與投票的關係，例如住所與票站距離近措施是否適合、措施會否反而鼓勵巿民外出一日遊影響投票率等。

不過除此以外，網民對立法會選舉討論不多，與實際當日投票相關的項目中，以投票率、建制派及白票的熱度值較高。

地區直選方面，以港島東的選情最受關注。該區候選人梁熙於選舉論壇誤稱為西灣河爭取地鐵站，加上宣傳品「服務29年」的說法引起網民關注。梁熙其後解釋「服務29年」指民建聯服務該區的年數。而銅鑼灣世貿中心大火，3名候選人到場了解亦成為話題。

港島東候選人另有吳秋北及廖添誠，連同梁熙及潘焯鴻的網絡熱度共排首四名，大幅拋離其他選區候選人。