「周杰倫是我最後的底線」成微博熱搜　網民求撐住：我青春只剩你

45歲歌手王力宏與李靚蕾結束8年夫妻關係，女方在社交平台發文大爆王力宏出軌，甚至多次約炮和召妓，其圈內朋友先後「割席」，網民紛紛直斥王力宏「渣男」，才子形象一夜間崩壞。不過，另一已婚天王周杰倫的名字近日卻出現在微博熱搜，標記「周杰倫是我最後的底線」，跪求周董「不能塌」。



2013年11月27日，王力宏宣布與交往多年的李靚蕾於美國登記結婚，當時李靚蕾仍在哥倫比亞讀研究所。（微博照片）

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自王力宏爆出偷食風波，微博上立即一片撻伐聲，也有網民哀嚎繼陶喆、羅志祥等，又一「天王」傳出感情醜聞，直言中小學的美好回憶破滅，現在只剩下周杰倫仍婚姻美滿，尚未人格崩壞。

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周杰倫與昆凌結婚6年，先後誕下女兒小周周（Hathaway）及兒子小小周（Romeo），許多歌曲膾炙人口，乃不少人的成長回憶。大批微博網民近日就留言大讚周杰倫，又紛紛留言為他「打氣」，形容他是「台灣天王最後防線」，而「周杰倫是我最後的底線」更直接衝上微博熱搜。

不少網民洗版式留言及發文，只求周董「不翻車」，稱「寫歌太累就不要寫了，想喝奶茶就敞開肚皮大口喝，專輯出不出都行，千萬千萬不能塌房，你是我高中到現在唯一的信仰」、「挺住！青春只剩下你了哥，開心做個肥宅」、「我們的青春記憶就靠你了，發胖也愛你」、「你塌了我就不活了」。亦有網民大讚周杰倫是「清流」，「他不是底線，他是別人探不到的天花板」。

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有網民直指王力宏與李靚蕾以往的放閃照片疑似有造假痕跡，包括大曬恩愛時王力宏永遠都盯着鏡頭。（微博圖片）