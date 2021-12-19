王力宏竟是渣男！星座專家分析金牛座　讚李靚蕾揭偷情大師真面目

【王力宏星座】李靚蕾17日拋出婚變內幕後，引起軒然大波，她的發文不少公眾人物點讚支持，而台灣星座唐綺陽也在臉書寫下：「揭發真相，保證跌破眼鏡。」並且恭喜李靚蕾重生，溫情喊話：「未來只為自己加油好嗎？」



唐綺陽以星象角度分析，海王星順行木星雙魚受害者站起來了，而金星逆山羊，過去滴水不漏現在反而破洞了，她下了一個結論：「金牛男真神秘！」此外，她也心疼李靚蕾忍了這麼久，累積了足夠的精力、感受，最後一次爆發，以長文的形式拆穿厚面具，「太心疼了，這麼聰明又這麼傻的女孩。」

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同時，唐綺陽也很感慨地表示：「優質形象下面居然這麼噁心，女方還想繼續維繫，幸好他夠無情。」唐綺陽祝福李靚蕾在勇敢爆出內幕後能夠重生，往後只為自己加油。

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