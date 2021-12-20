數據分析王力宏李靚蕾離婚　凌晨3點台灣網民討論熱度仍達呢個數

【王力宏李靚蕾離婚】台灣藝人王力宏遭前妻李靚蕾「毀滅性爆料」，指控男女關係混亂，消息震驚全台灣，碰巧遇到四大公投投票日，不少當地網友認為會模糊公投焦點，甚至影響投票率。透過數據調查，王力宏的網路聲量18號確實一路領先於公投案，直到投票時間結束，公投因為開始開票才反超。台灣四大公投投票期間，多數網友的討論確實都在王力宏身上。



透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，王力宏事件從李靚蕾17號深夜發文釋出之後迅速發酵，18日凌晨開始，網路聲量即領先於四大公投的討論。上午8時起公投開始投票，雖然公投討論度跟著升溫，但王力宏話題的熱度上升得更快，一路保持領先。其中，市民使用社群網路高峰的中午黃金時段，王力宏話題的網路聲量更是進一步增加，來到一整天的最高峰，達到1萬4248筆。

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反觀台灣公投議題的討論度，午間黃金時段還出現下滑的狀況，顯示似乎真的受到王力宏事件影響，使得公投的討論度不如原先預期。直至投票時間結束，下午4時開始進行開票作業，公投的討論度才逐漸反超王力宏的娛樂新聞。對此，不少網友紛紛認為版面確實都被王力宏搶走，留言「王力宏輾壓公投」、「一人力抗國民兩黨」、「我投王力宏一票」、「四個不同意，教訓王力宏」、「笑死，公投列車直接被撞翻出軌」。

李靚蕾17號深夜發文後，18號凌晨3點仍有不少網民討論事件。（DailyView網路溫度計授權使用／）

分析區間：

本文分析時間範圍為2021年12月18日，0時至18時。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『王力宏、公投』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】