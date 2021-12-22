靈異｜大馬驚爆現實版《Annabelle》　20歲女遭恐怖娃娃邪靈纏身

相信《詭娃安娜貝爾》（Annabelle）靈異娃娃，大家對她的印象都頗深刻。



靈異娃娃的傳聞，讓許多小姐姐對所有娃娃都存在心裡陰影。

最近大馬也發生了相似於娃娃中邪事件。根據大馬媒體報道的「大馬版Annabelle靈異娃娃中邪事件」，一名大馬女生因為家中娃娃而被邪靈纏身……

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這名20歲大馬女生在房中床上擺放了一隻超級大的娃娃熊做為擺飾。而後，奇怪的事情接而連三地發生。女生先是身上奇癢無比，然後個性開始變得煩躁，之後更變得非常沒有耐心。更奇怪的是，娃娃會從床上去到床下。

後來，這名女生獲得宗教治療師的協助，並把布娃娃帶走並立即燒毀。宗教治療師也奉勸大家勿要把娃娃當成朋友或同伴，因為玩偶通常是邪靈的住處。在娃娃被帶走之後，據悉女生的個性也變回較有耐性，同時不再奇癢無比。

有網友為此事揭開謎底表示，或許接觸娃娃之後奇癢無比是因為娃娃很有可能是廢料填充所致，沒有做好消毒工作導致接觸後皮膚敏感，又可能是附在上面的蟎蟲導致肌膚發癢，讓大家勿要錯怪邪靈。每個宗教都有不同的信念，抱著寧可信其有的心態，也不為過。這裡有喜歡收集娃娃的小姐姐嗎？

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