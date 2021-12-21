顧客冬至收「冰封盆菜」嬲爆　鮑魚鴨掌結冰　永年士多道歉咁解釋

大時大節吃外賣盆菜，熱辣辣過冬至是疫情下好選擇。日前有網民在facebook貼出圖片投訴，稱購買了永年車仔麵的外賣盆菜，惟收貨時竟見到「冰菜盆菜」！照片可見，全個盤菜看來結冰得「硬磞磞」，上面的西蘭花、鮑魚及鴨掌全部染白。「永年士多」隨即在fb發文道歉，解釋有同事嚴重疏忽，將盆菜誤放入用來冷凍食材的冷凍櫃，其後有多名網民留言疑遇到同樣情況，店方稱會安排同事逐一跟進。



有網民發照片到永年士多fb，投訴收到「冰封盆菜」。（「永年士多 wingninnoodle」fb圖片）

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冬至吃盆菜是不少巿民的選擇，但有網民日前發盆菜照片到「永年士多 wingninnoodle」fb專頁投訴，更呼籲「大家千祈唔好買」。照片所見大大個的食材變成「冰封盆菜」，最上面的食材全染白，即使是西蘭花、鮑魚及蠔鼓等食材都被冰到結了一層霜。

事發後店方在fb回應，解釋是有同事犯下嚴重疏忽，將盆菜誤放冷凍食材的冷凍櫃，致使盆菜過份急凍及結霜，「收到顧客盆菜回圖，留意這次讓一位客人收到雪藏盆菜，嚴重影響客人與家人做冬的愉快晚上」，並就事件向客人道歉，管理層徹夜檢討運送的程序，確保往後不會再次出現同樣的情況。

然而，再有網民在道歉文下留言，疑遇到同樣盆菜結冰的情況，「除左結冰同難食，都無其他形容詞」，又質疑為何「雪櫃都有得入錯既咩」、「道歉無用，要退錢，蘿蔔同腐竹都變壞咗，一家人開開心心做節，成個氣氛被破壞」。店方則回應指有問題顧客將由同事逐一跟進。

（綜合）

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