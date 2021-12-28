大型屋苑管理費反而好平？　網民點出關鍵原因：咪貪平買單幢樓

買樓除了留意單位價格，不少人也會留意到管理費金額。有網民在討論區上發文，指自己現時並非住在屋苑，管理費高達4位數字；但朋友住在大型屋苑，即使單位面積比自己大一倍，「管理費同我差唔多」，另有朋友的管理費只是3位數。樓主感嘆現時自己所付的管理費太貴，關鍵在於最低工資金額，他不要最低工資再上調，以免管理費再加價。有網民則指，管理費調升除了與最低工資有關，住戶數目亦很重要，大型苑有多戶分擔費用，管理費自然較低，「所以唔好貪平買單幢樓，管理費超貴」。



有網民表示，與朋友閒聊才知道原來大型屋苑的管理費價格低得多。（資料圖片）

樓主在香港討論區上發文，說「而家先知原來大型屋苑管理費好平」。樓主提到自己「唔係住屋苑，本身管理費都要4位數」，但朋友住在大型屋苑，「屋企大我成倍，管理費同我差唔多！」，還有另1名朋友亦是住在屋苑，「都只係畀緊3位數咋」。樓主總結稱現時管理費實在太貴，原因是最低工資，「希望出年最低工資唔好再加上去，如果唔係管理費唔知又要加幾多」。

不少網民都認同樓主所指，「所以大型屋苑有這個優點，小數怕長計」、「係呀，買單楝樓咪貪平，睇清楚管理費收幾多先呀」、「有泳池會所都唔會平得去邊，4蚊其實好貴，如果每個月可用來供樓，20年夠你買多間」。不過另有意見認為，管理費再貴也只是小額支出，「唔係嘛？一千幾百萬樓，計較幾蚊管理費？」、「樓價升三成，管理費呢啲算係咩？」。

有網民提到，單幢樓樓價可能較便宜，但管理費或會較貴。（資料圖片）

留言亦有分析管理費昂貴或便宜的原因，大部分人都指出如果屋苑戶數愈多，分攤的管理費就會愈便宜，不過舊樓在一定年份之後需要進行維修，所費不菲。有人提到，如果屋苑設施多，例如有泳池、公園、球場，甚至是私家路，管理費亦會因而上升。

（香港討論區）

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網民在香港討論區以「遇到西客嚟睇樓」為題發帖，指一名潛在買家上來睇樓，之前已視察過多次，並打算出價，今次就邀請了其家姐一同睇樓。大家傾談期間，家姐在沒問過樓主的情況下，做出多個超無品行為▼▼▼