寒冷天氣又殺到！盤點10個保暖絕招＋2大禁忌　冬天飲酒隨時猝死?

【寒冷天氣／保暖】我住的地方，開始氣溫急降……約72小時。



【圖輯】趕緊提醒大家：「10個生活上的熱身、2大禁忌」！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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A. 十大熱身



1.熱食

您的身體需要燃燒燃料，以保持核心體溫升高，尤其是在外面很冷的時候。 每天至少吃一頓熱食，然後也吃各種水果，蔬菜食物。

2.辛辣

吃辛辣食物時，您是否注意到自己額頭上有一點汗水？ 那是因為辛辣食物，實際上可以使您的身體變暖。 除非您有胃潰瘍，否則這沒什麼不對的。 實際上，辛辣的飲食對您有益。 只是不要做得過分。

3.穿着

從薄薄的排汗的保暖內衣開始。 在中間添加絕緣材料，例如羽絨服或羊毛衫。 使用風衣作為外殼。 三層似乎是一個最佳選擇，但是您可以調整。 如果您仍然很冷，只需添加另一層，當溫度高時，將其取下即可。

不管是「三文治」或「粟米式穿搭法」都是可以暖身的！

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4.襪子

穿襪子睡覺不僅有助於加熱整個身體，而且暖腳似乎也向您的大腦發出信號，表明該睡覺了。 你可以安心入睡。

5.鞋子

很多人以為鞋子是絕緣物，意味著任何鞋子都可以保暖。 對於慢性病患者、糖尿病人或脚血管疾病者，密封不好的鞋子，會使足趾一直泡在濕冷，傷害了脚趾神經血管。 尋找較高的IPX等級。 IPX-8是最高的 : 將整個鞋子浸入水中，腳仍會保持乾燥。

6.棉被

挑可禦寒的棉被。睡在禦寒棉被中。如同冬日裡被陽光擁抱的溫暖。 如果您真的還很冷，那麼可穿長袖內衣，甚至是毛帽都可以幫上忙。

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7.烘乾機

穿好冰冷衣服前，也許考慮使用烘乾機短時間旋轉它們。 通常，您的身體在早上最溫暖，穿上櫃子裡的冰冷衣服，有時候反而身體更冷，因此必要時還是加熱一下。

8.電暖器

選擇符合您的空間的電暖器設備。 帶風扇的“對流”類型電暖器，可能是加熱整個房間的最佳選擇。 “輻射”類型電暖器，可以在特定點加熱。 將電暖器直接插入一個安全開關，萬一電暖器翻倒時，可自動關閉。記得遠離寵物和兒童、 也遠離任何人移動的距離。

9.運動

如果外面太冷，可以去健身房，或者在室內做一些跳高，俯臥撑運動。 它不僅可以使您熱身，還可以訓練肌肉，運動燃燒卡路里，會使身體發熱。

10.其他居家保暖小物：

手套、耳罩、口罩、圍巾、暖暖包...

很多已改用USB充電，隨用隨熱: 披肩式電熱毯，寵物造型暖枕，暖手蛋，

但建議不要睡覺時，抱着這些充電保暖小物，這也包括了暖暖包，因為擔心溫度會持續升高，而你睡覺了而不知，會傷害皮膚。

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B. 兩大禁忌



1.抽煙，不會禦寒

冬天太冷了，尤其在室外，人的感官都會變得遲鈍麻木。抽了煙，會感覺像沒抽一樣的感受。然後在冬天室外，身體會感受非常冷，抽煙者都會想：「太冷了，趕緊抽完進去，不宜久留。」往往這時候會抽的非常快，又大口大口的抽一支煙，這樣抽一支煙，抽進去的有害物質，可能是你平時正常抽煙的好幾倍，對身體也是傷害很大。更何况抽煙時，會使血管收縮變窄、變脆、變硬，自然會導致血壓升高、易在冬天引發中風、心肌梗塞等疾病。

2.喝酒，不能禦寒：這是冬天，最危險的錯誤禦寒行為。

喝酒後，的確會有短暫的發熱感覺。

酒精能刺激血管擴張，並加速血液循環，使身體增加溫暖感。所以喝酒後會使人體皮膚溫度升高，產生溫暖感覺。

這種酒精溫暖感，並不能持久。因為體表的血管越是舒張、鬆弛，體熱的散發就越更快，使體溫急驟下降；你身體散熱速度加快、且消耗的熱量，遠比酒精供給的熱量還要多。血管，會來不及收縮，防止血液散發熱量，身體禦寒能力反而下降，使人易導致受涼或感冒，什至失温、猝死。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：黃軒醫師，原文：天冷時，十大熱身及兩大禁忌】