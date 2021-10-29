Meta元宇宙｜Facebook改名　網民反關注呢樣嘢　卻誤搜幾個英文字

facebook周四（28日）宣布將公司改名為「Meta」，以配合元宇宙（metaverse）發展計劃，旗下的社交平台Facebook、Instagram及WhatsApp則不會改名。消息一出， 大批香港網民於香港時間凌晨時份熱搜「Meta」，不過當中有部分人打錯字變成搜尋「mata」、「mate」。



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創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）表示，「Meta」為希臘文，有超越的意思。元宇宙即為「虛擬世界」，未來人們不應再侷限於使用手機，而是可透過VR智能設備進行社交、網購、網絡會議等日常活動。

根據Google Trends，「Meta」一字的搜尋熱度於香港時間今日（29日）凌晨2時許急升，早上9時後才稍為回落，反映不少香港網民都關注Facebook公司更名。

在相關字詞搜尋方面，網民除搜尋「元宇宙」、「facebook metaverse」，「facebook stock（股票）」一詞搜尋熱度亦飆升，反映網民關注股票代碼及股價變動。有趣的是，「mata」、「matter」、「mate」在熱門搜尋榜內，相信網民不太清楚「meta」真正串法而誤打成另一個英文字搜尋。

此外，由於「Meta」沒有官方中文譯名，因此網民熱烈討論應改什麼中文名，有網民打趣道應叫「臉癱」、「小藍書」、「咩話」、「滅他」、「宙書」等，認真創意無限。