Meta｜FB更名拓展Metaverse惹網民熱議　一文看清元宇宙是什麼

【Meta／Metaverse／元宇宙／facebook／fb】這幾週自科技圈逐步向外擴散的一個名詞──「Metaverse」（元宇宙）漸漸被越來越多圈子討論著，甚至有種似乎要真的成為未來的某種重大趨勢的感覺。



例如兩家外媒（TechCrunch、Bloomberg）的報導：明明是一場科技巨頭facebook的第二季度財務報告發表會，但確因為這個詞彙讓大家更是好奇與引發討論。

【圖輯】到底什麼是Metaverse？一文看清「元宇宙是什麼」4個重點（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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如果硬梆梆的用各種艱澀的科技名詞來解釋「Metaverse」（元宇宙）的話，恐怕筆者也力所未逮。在看了許多篇報導與相關評論文章後，或許在自己的角度可以形容的就是一個屬於每一個「個人的數位分身」共同組成的另一個數位的「虛擬社會」吧？

有點類似我們拿手機或是電腦，操控著由遊戲公司設計好的主角在各種或許恐怖或許華麗或許夢幻的場景中進行各式各樣的任務。任務可以是史詩般的大冒險，也可能是沒有明確故事線的開放架構，愛到水邊釣魚就去，愛自己蓋個博物館蒐集稀奇古怪的東西就做。

而這Metaverse則代表這位「設計好的主角」，是操作這個主角的每一個玩家。也就是每個人都是代表自己，有了一個屬於自己的數位分身。至於身處的場景，或許可能有無限多種類型選擇，端看自己希望想到什麼世界（也就是什麼宇宙觀）中去。前提是，大家還得知道自己是不是真的還有想要去的地方？因為科技的進步，可能逐步麻痺了每個人的意識與獨立思考，當有AI協助我們判斷處理各種大小事之時，我們會是用自己的腦袋去思考更艱澀與偉大的事情，還是就因此懶散的無所事事呢？（人性的考驗......）

朱克伯格對「Metaverse」（元宇宙）領域頗具信心。（Youtube@Meta）

此外，現在在網路上產生的各種欺凌與仇恨謾罵屢見不鮮，儘管各大平台都出現一些管制與控制的措施，即使連最知名的前美國總統特朗普（川普／Trump）最終也被平台給禁用帳號，但相關的事件並未因此得到有效的控制。相當於在沒有一個完善的機制下，如果進入了Metaverse的事件，是否會更因此有放大甚至加重了現實世界使用者的身心傷害？

儘管有著上述重重的疑慮，但facebook執行長朱克伯格（Mark Zuckerberg）依然對此領域頗具信心，甚至為此專門成立了部門。當然也有可能是為了避免其廣告收入業務受到Apple嚴格限制iOS裝置上的APPs可以取得用戶行為的衝擊，所以要開始尋找未來的發展新重心。更何況facebook可是還早在2014年就以高達20億美元的價格收購了著名VR裝備品牌Oculous，也讓其未來要拓展Metaverse的理由又更完整與充分了。

這方面的討論一直也有許多人類社會學、心理學、哲學......等層面的多重複雜層次需要一併被考慮，這樣的發展會不會如同當年智慧型手機一般成為現在人人離不開的生活用品，還是會如同第一次的網際網路泡沫般消失，只能等時間給我們解答了。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Jerome，原文：Metaverse 是何物？】