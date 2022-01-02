400年前嘅口罩係咩樣？怪醫用抹香鯨大便預防黑死病　睇落似隻雀

【口罩／黑死病／鼠疫／瘟疫醫生】從前健忘的人出門前總是要叨唸著，「手機、錢包、鑰匙」。在防疫非常時期的現在則變成了，「口罩、手機、鑰匙」。你可以不帶錢包出門，電子支付還是能讓你買到東西。但你不能不戴口罩，除了可能被罰錢以外，你還可能暴露在病毒紛飛的環境中。



關於口罩的故事，可以回溯到西元14世紀歐洲的黑死病（鼠疫）大流行，病毒透過血液與飛沫傳播，彈指之間歐洲便削減了一半的人口，路上到處是橫死街頭的屍體。在黑死病流行後期（約莫16世紀）開始出現「瘟疫醫生」，醫生們為了避免疾病的感染與減緩屍體發出的惡臭，發展出了包裹全身的防護套裝，這應該可說是歷史上最早的隔離衣吧。而防護衣頭部的鳥嘴面具，就是最早出現的口罩了。

【圖輯】400年前嘅口罩係咩樣？點圖放大看16世紀「瘟疫醫生」的樣子👇👇👇

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防護衣頭部面罩特別設計的鳥喙狀的凸出，可以裝入「龍涎香、蜜蜂花、留蘭香葉、樟腦、丁香、鴉片酊、沒藥、玫瑰花瓣以及蘇合香等芳香物質」。

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這些物質被認為可以保護醫生免受瘴氣的侵害(當時還不知道感染源來自飛沫與空氣中的鼠疫桿菌)。因為鳥嘴造型太令人印象深刻，也被稱為「鳥嘴醫生」。

鳥嘴面具剛開始大量出現時，因為還是沒搞清楚真正的傳染源，採取了錯誤的治療方式，導致這個職業死亡率也居高不下，加上醫生所到之處原本就有大量的死亡人口，鳥嘴醫生在大眾心中反而被被跟「死神」的印象劃上等號的，對……跟柯南一樣。現代的遊戲、動畫、電影等創作，常常採用這種容易讓人記憶深刻的印象做為造型來增添故事性，例如：刺客教條、魔獸世界、暗黑地牢、第五人格、FGO中的阿斯克勒庇俄斯。

這場黑死病最後怎麼結束的沒有人知道，但有說法認為是大量死亡降載了人口密度，染疫恐慌讓人們自動拉開了安全社交距離，有能力者甚至斷絕社交把自己隔離在家中，傳染鍊消失了，黑死病也慢慢減少了。時至今日黑死病也並未絕跡，但醫學發達的現在，我們已經知道，黑死病的病源是鼠疫桿菌，傳播鍊是透過老鼠、跳蚤傳染給人類，也知道正確的治療方式，即使發生，也能在疾病初期便施以治療並痊癒。

反觀現在，我們有輕巧舒適的口罩可以防飛沫，健康的身體可以宅在家裡，更應該珍惜！並認真防疫！

⚠保持社交距離！

⚠非必要時刻不出門！

⚠不得不出門時，口罩要戴好罩滿！

⚠千萬不能輕忽Covid-19的高傳染力！



想要防堵病毒需要許多人幫忙，或者你想用死亡人口去換足夠的安全社焦距離？我想大家一定不希望哪天出門戴口罩，是因為要減緩屍臭，而不只是防病毒飛沫。如果覺得心情不美麗，可以將精油稀釋後，點在紙巾上，反摺放在皮膚與口罩之間。（方法１）或者將稀釋後的調油，點在口罩內側。（方法２）這樣妳就有一個香香的「精油口罩」囉～

鳥嘴醫生的造型讓你聯想到什麼呢？或者你也曾經在哪個遊戲中看過鳥嘴醫生？你有使用過精油口罩的經驗嗎？歡迎留言分享～

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：廢物芳療師Beth，原文：【芳香歷史小故事】史上最早的芳香口罩－鳥嘴面具】