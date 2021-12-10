日本發明出「高科技偵測口罩」　碰到新冠病毒會在紫外線下發光

隨著全球新冠肺炎疫情蔓延，日本京都府立大學科學家團隊已運用從鴕鳥蛋提取的抗體，發明出一款能偵測新冠病毒的口罩，只要口罩接觸到病毒，受污染區域就會在紫外線下發光。



共同社報道，主導這項計畫的京都府立大學校長塚本康浩表示，希望這些口罩為使用者提供一種簡單的檢測方法，來確定他們是否接觸到新冠病毒。

該團隊爭取獲政府批准，預定明年上市。

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由於鴕鳥能產生好幾種不同的抗體或蛋白質，幫助牠們對外部感染源免疫，該團隊在去年2月靈光一動，將去活化及無威脅性形式的新冠病毒注入雌性鴕鳥體內，成功從牠們產下的鴕鳥蛋提取大量抗體。塚本康浩團隊隨後開發出一個可放在口罩內部的特殊過濾器，在過濾器上噴灑含有鴕鳥蛋新冠病毒抗體的螢光染料後，一旦過濾器上有新冠病毒，受污染區域就會在紫外線下閃閃發光。

該團隊對32名染疫者進行長達10天的試驗後發現，受試者配戴的所有口罩都會在紫外線照射下發亮，而且發光處會隨著時間推移、病毒量減少而褪色。

塚本康浩團隊接下來的目標，是擴大到對150人進行試驗。塚本康浩說，他戴了一個實驗性的偵測口罩後，發現口罩有發光情形，隨後他透過新冠病毒PRC篩檢確認染疫。塚本康浩表示：「我們可以低成本地大量生產取自鴕鳥的抗體，將來，我想把這種抗體做成一個簡單檢測組，所有人都能使用。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】