女同事推薦阿媽做茶水姐姐　返工狂巴結員工　再1招斷送阿女仕途

辦公室戀愛已經尷尬，引薦媽媽到公司工作更可謂「花式自殺」。近日有打工仔就發文分享趣事，指公司早前急需請人頂替茶水間姐姐2個月，1名女同事便介紹有相關經驗的母親上班，但她很快就意識到做了傻事，因母親為了替女兒「打好關係」，經常與員工閒聊，甚至在公司物色女婿人選，讓女兒非常尷尬，直言「介紹佢嚟返工，搞到我想辭工」。



有網民分享公司趣事，指1名女同事日前介紹母親到公司做茶水間姐姐，未料母親卻不斷物色女婿，讓她非常尷尬。（《愛回家之開心速遞》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

樓主在facebook專頁「辦公室日報」發文，指公司原本的茶水間姐姐藍姨要幫忙湊孫而離職2個月，其間人事部急需找人頂替，便問一眾同事有否好介紹，此時1名女同事突然引薦母親，稱母親有相關工作經驗，結果雙方一拍即合，母親在1星期後正式上班。

不少員工包括樓主都很滿意新茶水間姐姐的工作表現，惟女同事很快就意識到「末日來臨」，因母親為人熱情健談，全公司80人，幾乎所有人都聽過她說「麻煩你睇住我個女呀，佩霖佢好大頭蝦，多多關照」，「佩霖」這名字紅爆全公司，她更會買西餅回公司「巡迴式派餅」，希望幫女兒打好同事關係。即使女同事曾勸母親不要再「騷擾」他人，卻被反指不懂人事世故。

女同事本來日夜期盼原本的茶水間姐姐復工，但後來得知對方有意繼續湊孫，她母親或直接轉長工。（示意圖 / GettyImages）

一波未平，一波又起。原來茶水間姐姐眼見女兒單身，後來更直接在公司物色女婿，四處向男同事打聽是否已有另一半，找到合適人選便「起勢咁sell個女」，又狠批女兒在揀男友方面眼光差，最終連樓主也被「推銷」過，「婉拒咗幾次之後，每次行入pantry只要得伯母同我兩個，佢老人家都會不厭其煩咁sell多次」。

樓主續指，女同事後來不斷道歉，並大呻後悔介紹了母親入公司，兩母女關係變差，每天都吵架，只希望藍姨盡快復工，「今次真係冇晒面，介紹佢嚟返工，搞到我想辭工」。樓主聽後忍不住回應稱「同阿媽做同事直頭係大忌中嘅大忌，等同孭個計時炸彈返工……坦白講，叫阿媽入嚟公司做真係花式自殺嘅最高境界」，直呼對方為「勇士」。

事到如今，唯一的解決方法就只有藍姨回到公司，可惜這個希望也可能被打破。女同事後來從人事部口中得知，原來藍姨有意繼續湊孫，而母親也非常樂意轉長工，樓主得知後不禁暗笑，建議女同事不如私下聯絡藍姨，自行墊支加薪引誘對方復工，否則只能轉工。

同場加映：阿女交體育系男友 阿媽塞25個安全套：運動員需求很大▼▼▼

誤會大了！阿女交體育系男友 阿媽塞25個安全套：運動員需求很大