2022年各星座仍需砥礪前行　多行善積德、裝作弱勢、文青有助運情

【唐綺陽星座運勢週報12/20-12/26】冬至、太陽進山羊，開啟、改變的能量爆發，個人生涯的新起點，眾人為自己做佈局。木星衝刺，將面對弱勢、煙酒毒癮等議題，適合投入、支持慈善活動，柔弱及藝術家形象者較吃香，感受到想變美，以及看事情的視角昇華、改變。



重要星象：冬至、太陽進山羊，木星衝刺。

工作注意：金牛、巨蟹、獅子、天秤

金牛：堅定一點，別置身事外或逃避

巨蟹：多展現企圖心，勿過度謙讓

獅子：去蕪存菁，能做得更好

天秤：有機會與女強人互動，要好好應對

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桃花注意：雙子、天蠍、山羊、水瓶

雙子：要有所行動，避免錯失良機

天蠍：感到失落，要學習表達出來

山羊：散發拒絕感，反應較冷淡

水瓶：桃花來自友情的昇華

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財運注意：白羊、雙魚

白羊：別跟著受起伏，長期持有比較好

雙魚：進度卡住，需要備用計畫

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健康注意：處女、人馬

處女：多注意醫療上的細節

人馬：生理、心理都要注意

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】